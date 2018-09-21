ПФР разъяснил ситуацию со сроком обращения за пенсией для педагогов и врачей

Срок обращения за пенсией для педагогических, творческих и медицинских работников сократится до пяти лет, а не до восьми, как предполагалось в первоначальном варианте пенсионной реформы.

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) пояснили, что год, в котором учителя и медики вырабатывают специальный стаж, фиксируется. Назначить досрочную пенсию можно будет по истечении определенного срока, который будет переноситься на время от одного года до пяти лет в течение переходного периода повышения пенсионного возраста (2019—2028 год). Те, кто выработает специальный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назначением страховой пенсии через пять лет с даты выработки этого стажа, отмечает ТАСС.

В принятом в первом чтении законе о пенсионной реформе увеличение требований к продолжительности специального стажа для данных категорий работников не предусмотрено. Сейчас медикам, учителям и деятелям культуры для получения специальной пенсии необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет.

Напомним, что Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста — до 65-ти лет для мужчин и 63-х для женщин. Позднее президент РФ Владимир Путин предложил ряд поправок к реформе, в том числе снизив пенсионный порог для женщин до 60-ти лет. Также в первоначальном варианте реформы возможность получения досрочной пенсии для медицинских, педагогических и творческих работников было предложено отложить пошагово на восемь лет.

По инф. rosbalt.ru

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