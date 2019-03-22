ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"

В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Также две пенсии имеют право получать награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пишет «Российская газета».

Госслужащие, космонавты и летчики-испытатели входят в группу, которая получает страховую пенсию по старости и государственную — за выслугу лет. К этой же категории относятся ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение, родители и не вступившие в новый брак вдовы погибших на службе военных.

Ранее депутаты Госдумы предложили включить в этот перечень нетрудоспособных членов семей ликвидаторов и подвергшихся в 1957 году воздействию радиации в на ПО «Маяк». Сейчас таки люди получают только одну выплату.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ