Взгляд со стороны: пенсионная реформа пропагандируется без упоминания слова "реформа"

"Пенсионная реформа заставляет людей в России выходить на улицы. Чтобы приструнить население, Кремль начал масштабную пропагандистскую кампанию, которая призвана отговорить россиян от выхода на пенсию", - пишет журналистка немецкого издания Stern Эллен Ивитс.
За последние шесть недель российское государственное телевидение приложило все свои усилия для того, чтобы сделать старость привлекательной для россиян: будь то передача о знакомствах или моде, везде ведущим удавалось обратиться к теме пенсии и выступить со своими заученными лозунгами, повествует журналистка.
Например, Роза Сябитова, самая известная сваха страны, известная своими яркими высказываниями, заявила в одной из программ "Давай поженимся": "Я перестану работать, только когда буду лежать в могиле". Жизнь без работы не может представить себе и ее коллега Лариса Гузеева, расхвалившая сегодняшних 60-летних, которые, по ее мнению, находятся в такой хорошей форме, что их нельзя сравнивать с предыдущими поколениями. "Всё в точном соответствии с девизом: вы можете работать еще 40 лет, не говоря уже о паре лишних лет, предусмотренных реформой", - отмечает Ивитс.
Новым, таким якобы бодрым поколениям Первый канал посвятил целые передачи, продолжает журналистка. Например, ток-шоу "Пусть говорят" вышло под заголовком "Старость подождет". Одной из участниц телепрограммы стала Галина Шубенина, родившая ребенка в 60 лет. Известные гости телепередачи аплодировали женщине. Галина выглядит фантастически, максимум на 40 лет, хвалил ее "самозваный активист Роман Худяков, который, кажется, зарабатывает себе на жизнь прежде всего тем, что выступает на ток-шоу государственного телевидения и распространяет угодные правительству взгляды", передает Ивитс.
"Мысль, которую день за днем вбивают в голову зрителям, всегда одна и та же: в 55 жизнь только начинается. Выходить на пенсию - это излишне или вовсе постыдно. Российские женщины и мужчины работают до смерти, да еще и с удовольствием", - говорится в статье.
При этом, продолжает Ивитс, телевизионщикам удается "риторический трюк": у них получается часами говорить о пенсионной реформе, ни разу не произнося слова "реформа". Пример показал в среду Владимир Путин собственной персоной: в своем обращении он оказался мастером синонимов и нашел много названий для своей пенсионной реформы, кроме одного: "реформа".
Как сообщения СМИ последних недель, так и обращение самого Путина говорят о том, что путинская администрация действительно давала распоряжение лояльным политикам, телевидению и СМИ не использовать слово "пенсионная реформа", о чем ранее сообщал независимый телеканал "Дождь". Источники издания Stern в российских СМИ подтвердили сообщение "Дождя", передает Ивитс.
"Тем не менее, пропагандистская кампания пока, кажется, приносит мало плодов. Это неудивительно в стране, где люди день за днем живут реальной жизнью и знают, что в 60 они не будут такими бодрыми и полными сил, как пытаются внушить это государственные СМИ. (...) На протяжении нескольких недель по всей стране проходят протесты против пенсионной реформы. Обращение Путина также не смогло успокоить население", - заключает журналистка.
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