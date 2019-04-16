Товарищ Сталин — кумир более чем половины граждан России

Опрос, проведенный «Левада-центром», показал: уровень положительного отношения к Иосифу Сталину достиг максимального показателя за все годы исследований.

О своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявили 51% участников опроса. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, составила лишь 14%.

Социолог Левада-центра Карина Пипия отмечает, что с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину: «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде».

Уменьшилось число тех, кто поддерживает мнение о неоправданности «человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху» (по сути — о признании сталинских преступлений, поясняет Пипия) — с 49% в апреле 2017 года до 45% в марте нынешнего года.

Некоторые статьи о неоднозначном и противоречивом отношении россиян к истории собственной страны:

Polit.ru

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