ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Товарищ Сталин — кумир более чем половины граждан России
По инф. polit.ru   
16 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Опрос, проведенный «Левада-центром», показал: уровень положительного отношения к Иосифу Сталину достиг максимального показателя за все годы исследований.

Товарищ Сталин — кумир более чем половины граждан России

О своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявили 51% участников опроса. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, составила лишь 14%.

Социолог Левада-центра Карина Пипия отмечает, что с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину: «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде».

Уменьшилось число тех, кто поддерживает мнение о неоправданности «человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху» (по сути — о признании сталинских преступлений, поясняет Пипия) — с 49% в апреле 2017 года до 45% в марте нынешнего года.

Некоторые статьи о неоднозначном и противоречивом отношении россиян к истории собственной страны:

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 