В заключении экономического комитета Совета Федерации России говорится о «серьёзных социальных рисках», которые могут стать результатом принятия запрета на ввоз в Россию зарубежных лекарств (напомним, эта мера предлагается некоторыми горячими головами в ответ на санкционное давление против РФ). По мнению сенаторов, такого рода санкции могут негативно сказаться на жизни и здоровье граждан нашей страны, при этом пенсионеры, получающие жизненно важные лекарства, одними из первых попадают в категорию риска.

В комитете считают, что перед принятием такого закона необходимо тщательно проанализировать российский рынок лекарственных препаратов, и в первую очередь убедиться в достаточном количестве отечественных аналогов зарубежных средств. Помимо этого, следует обратить внимание на случаи индивидуальной непереносимости российских лекарств у пациентов и учесть разнообразные схемы лечения.

Сенаторы напоминают, что также важно думать о социально-экономическом развитии России. «Особого анализа требуют последствия для российских предприятий, чья деятельность непосредственно связана с торгово-экономическим сотрудничеством с зарубежными партнерами из стран, против которых вводятся ограничительные меры», – считают законодатели. Против установления санкций на ввоз зарубежных препаратов ранее выступил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Переключившись на лекарственный рынок, новый виток санкционной войны с западными странами может стать серьёзной угрозой здоровью россиян. Все категории граждан, так или иначе, попадут под удар: от болезни не застрахован никто – но в наибольшей опасности окажутся пенсионеры, которые нередко прибегают к помощи лекарственных препаратов (на нашем портале полезных советов о здоровье пожилых немало - прим. ред). К сожалению, следуя принципу «око за око», законодатели не всегда вспоминают о простых людях, которым эта битва в мировой песочнице может принести только новые проблемы. Важно защищать интересы страны и не поступаться ее гордостью, но не менее важно защищать интересы своих граждан, особенно, когда дело касается их жизни и здоровья. И всегда радостно видеть, когда среди представителей власти находятся трезвые головы, стремящиеся не допустить "удара по своим".

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