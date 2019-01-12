Школьные завтраки: "домашнюю еду" для внуков могут запретить

Ученикам российских школ могут запретить приносить еду из дома. Это следует из новых правил, которые разработал Роспотребнадзор. В обществе разворачивается большая дискуссия по теме, затрагивающей интересы практически всех семей. Речь идет и о гигиене, и о традициях, и о социальном расслоении, и о экономии для родительских кошельков... Острая тема получается — по совершенно "детскому", казалось бы, поводу!
Роспотребнадзор разработал проект новых санитарных правил организации питания детей. В том числе в правилах запрещено приносить в школу еду из дома. Документ вызвал неоднозначную реакцию в обществе.
Согласно документу, поваров обязывают вымачивать овощи для салатов в уксусе, а очищенный картофель пять минут полоскать под струей воды. Также отмечается, что толщина омлетов и запеканок по правилам не должна превышать четыре сантиметра.
Среди других новшевств — разрешение на продажу кислородных коктейлей в столовых. Приобрести их можно будет по назначению врача-педиатра и под присмотром школьной медсестры. Также прописан запрет на алюминиевые столовые приборы, а продажа готовых бутербродов ограничена одним часом.
О документе стало известно на фоне частых сообщений о массовом отравлении детей. Так, в начале 2019 года в Истринском районе Московской области из санатория поступили девять человек. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете.
Роспотребнадзор «уточнит и детализирует», какие именно продукты школьники смогут приносить из дома в школу. Об этом говорится в сообщении ведомства, последовавшем вслед за первой реакцией в социальных сетях и прессе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что проект выставлен на обсуждение. Норма о еде из дома будет уточнена. Планируется сформулировать, что дети могут приносить из дома. Это не скоропортящиеся и готовые к употреблению продукты, например, фрукты, сухофрукты, орехи, добавили в Роспотребнадзоре.
Заметим, что в проекте только обсуждаемого документа ничего не говорится о запрете есть в школе или детском саду «мамину еду». Там сказано, что нельзя будет организованно кормить детей в школьных столовых пищей, принесенной из дома и, соответственно, не прошедшей контроль. Есть на переменке бутерброды, которые родители приготовили дома, по-прежнему можно. Вроде бы... Будем надеяться, что власти все-таки внесут разъяснения и уточнения, которые успокоят возмутившуюся общественность.
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Требования Роспотребнадзора к организации питания в детских образовательных учреждениях не столько наводят порядок, сколько «ограничивают традиции». Об этом заявил в четверг в интервью РИА Новости ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексей Гусев.
Гусев отметил, что под запрет могут попасть и традиционные детские праздники, утренники, школьные «огоньки» с пирогами, Масленица с домашними блинами, мамин день. «Может быть, все-таки установить более конкретный контроль и рекомендации», — предложил он.
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