Сергей Гуриев: "Пенсионная реформа — это конфискация денег у старшего поколения!"

Пенсионная реформа, в первую очередь повышение пенсионного возраста, по сути — не реформа, а конфискация денег у старшего поколения. Так оценил ситуацию главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев. (Напомним, что портал старших поколений Мои года активно освещал тему повышения пенсионного возраста - в том числе, и в политическом аспекте)

В интервью «Ведомостям» Сергей Гуриев отметил, что у государства есть деньги, чтобы не повышать пенсионный возраст для людей, выходящих на пенсию в ближайшие 10-15 лет. По словам Гуриева, в ФНБ в ближайшие три года накопится около 2 трлн рублей в год, а уже сейчас там лежит около 5% ВВП. Также можно занять денег либо сократить расходы на оборону и чиновников, провести приватизацию, добавил он.

Гуриев отметил, что разговоры о пожилых людях, стремящихся продолжать трудовую деятельность, упираются в «плачевное» качество российского здравоохранения. По его словам, примерно до 50-ти лет здоровье россиян сравнимо с тем, что есть у жителей Западной Европы, но после 50-ти идет резкий провал, и россияне старшего поколения не работают так же, как европейцы.

Поэтому, считает он, повышение пенсионного возраста — это не реформа, а конфискация нескольких сотен тысяч рублей у пожилых. Гуриев подсчитал: при средней пенсии 14 тыс. рублей в месяц в ценах 2018 года пять лет невыплаченных пенсий — это 840 тыс. рублей на человека. То есть государство отбирает у людей обещанное и это нечестно.

Он призвал к «большому разговору» государства с обществом по пересмотру социального контракта. В первую очередь речь идет о молодежи, которая еще успеет накопить на старость, но будут ли молодые доверять государству, которое уже заморозило накопительную часть пенсии, — это под вопросом.

В 2013 году Гуриев уехал из России во Францию после обысков в возглавляемой им тогда Российской экономической школе. Он был свидетелем по «делу экспертов»: авторы заказанной СПЧ экспертизы второго дела ЮКОСа подозревались в получении денег от бывших акционеров компании, потому что пришли к выводу, что не было оснований для вторых сроков Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В 2015 году правоохранители сообщили, что претензий к авторам экспертизы больше нет. Однако Гуриев, ставший к тому моменту главным экономистом ЕБРР, возвращаться в Россию не планирует.

По инф. rosbalt.ru

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