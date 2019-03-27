Сенаторы спорят: пускать ли 9 мая в прокат новый фильм "про Афган"?

Зампредседателя комитета Совета Федерации по образованию Игорь Морозов призвал не допустить выход в прокат нового фильма о войне в Афганистане, который запланирован на 9 Мая.

По словам сенатора, новый фильм Павла Лунгина «Братство» искажает правду об афганской войне и не способствует воспитанию патриотизма среди молодежи. «В этом фильме мастерски сняты боевые сцены, но все это просто растворяется в тех воинских преступлениях, которые протекают на протяжении всего этого фильма — грабежи, воровство, драки», — сказал Морозов, поделившись своими впечатлениями от просмотра фильма на закрытом показе в Минкульте. Сенатор добавил, что на этом фильме «нельзя воспитывать молодежь, особенно в условиях информационной войны».

Вслед за этим Морозов призвал сенаторов принять протокольное поручение с тем, чтобы обсудить варианты запрета выхода фильма в прокат в День Победы — 9 Мая. Он заметил, что не хотел бы провоцировать вокруг этого фильма скандал, подобный тому, что возник в свое время в связи с выходом в прокат «Матильды». «Афганская война дала нам 86 Героев СССР и шесть Героев России. Мы ожидали не такого фильма», — пояснил свою позицию Морозов.

В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила не принимать поручение, а попытаться «продолжить диалог» с создателями фильма.

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По инф. rosbalt.ru

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