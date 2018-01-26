Русский космос: от рождения до агонии

Российский пилотируемый космос унижен и практически убит. Имена Сергея Королёва, Владимира Челомея, Мстислава Келдыша преданы забвению. Вот уже 35 лет у сменяющих друг друга руководителей «Роскосмоса» другие кумиры. В первую очередь – бабло, пишут "Аргументы недели".

Нынешний начальник Роскосмоса Комаров держит равнение на канадского самоделки-на Илона Маска. В результате наши ракеты падают через одну, страна теряет заказы на коммерческие пуски. Последний позор – гибель «Союза» с 19 спутниками на борту.

О будущем российской космонавтики главному редактору Андрею УГЛАНОВУ рассказывает наш гость, член-корреспондент РАМН, бывший главный конструктор РКК «Энергия» Виталий Александрович ЛОПОТА.

От Луны к Марсу

– Виталий Александрович, на наших глазах началась лунная гонка. Китайцы, американцы, европейцы, мы – все собираются лететь на Луну. А для чего? Говорят, на обратной стороне есть база инопланетян. Ведь есть такая теория.

– Ну да, туда ещё Незнайка с друзьями летал.

– А если серьёзно?

– Луна – это уникальный объект отработки космических технологий для колонизации планет Солнечной системы. Дальше Солнечной системы при нынешнем двигателестроении мы вряд ли сможем улететь, но Луна – это действительно полигон для испытаний ракетно-космической техники.

Это уникальное небесное тело, которое летит, не вращаясь вокруг Земли, на достаточно стабильной орбите. Уникальное гравитационное поле Земля-Луна можно использовать для экономии энергии при освоении планет Солнечной системы. Для начала – Марса.

– Недавно я беседовал с академиком Юрием Семёновичем Соломоновым. Про него говорят, что он современный Королёв, крупнейший специалист в ракетной технике. На мой вопрос по поводу Марса он сказал: «А как туда долететь живым? Ведь любой путь на Марс будет пересекать чудовищные радиоактивные поля. При полёте на Марс человека нужно, как в рентгеновском кабинете, в свинец одевать». Он считает, что пилотируемый полёт на Марс просто невозможен.

– В настоящее время о полёте на Марс говорить рано, но готовиться нужно. Луна в этом плане является тем полигоном, первым шагом, через который мы должны пройти. С нашими американскими коллегами примерно 5 лет назад мы обсуждали именно вопрос, что лунную станцию нужно иметь на орбите вокруг точки Лагранжа за Луной, сформировать там несколько модулей, а отлётную точку к Марсу будем иметь между Землёй и Луной.

Как русские помирили «Боинг» и «Локхид»

– Прошедшим летом помощник президента Трампа по науке, известный учёный в эфире телеканала «Фокс Ньюс» заявил, что американцев на Луне не было. Можно ли сотрудничать с такими, с позволения сказать, учёными?

– Он помощник по науке, но я не знаю такого учёного. Ещё при Обаме мы строили совместные планы о полёте на Луну, к Марсу. Переговоры велись между специалистами РКК «Энергия» и «Локхид Мартин». Началось это в 2010 году, когда на выставке Московского авиационно-космического салона мы предложили 40–50‑летнюю программу освоения космоса.

– Совместную?

– Нет, мы предложили наше видение. Вокруг этой программы объединились американские, европейские, японские, канадские учёные. Программа была достаточно детально проработана и воспринята всемирным сообществом. После этого была сформирована промышленная международная рабочая группа. Туда вошли изначально РКК «Энергия», «Локхид Мартин», «Мицубиси» – японская компания и европейская компания «Астриум». Это был первый шаг.

– А где базировалась штаб-квартира?

– Идеологической и организующей точкой была российская ракетно-космическая корпорация «Энергия». Наши специалисты собирались примерно раз в квартал и обсуждали различные варианты, которые целесообразно организовать и технически реализовывать. Позже подключился «Боинг». Вообще-то они с «Локхидом» конкуренты и за одним столом никогда не сидели. У нас они были вместе в идеальном содружестве.

– «Боинг» сыграл в своё время очень неприятную роль в истории с «морским стартом», к которому вы имеете отношение. Там были и какой-то обман, и судебные перипетии в США. Его у вас фактически отобрали. Как же после всего этого «Боинг» оказался с вами за одним столом? Вы верили его представителям после истории с «морским стартом»?

– Эти переговоры были начаты достаточно давно, в 2007–2008 годах. В 2010 году наша программа была взята за основу. И тогда по «морскому старту» у нас были идеальные отношения с «Боингом». Это была единая команда. Конфликтовал с нами юридический и административный департамент «Боинга». Технический департамент, занимающийся пилотируемой программой, программой освоения дальнего космоса, – там полная идиллия и техническая разумность.

– Что это была за программа?

– Хорошо продуманная, технически реализуемая программа, которая касалась формирования Лунной орбитальной станции на базе двух-трёх модулей производства РКК «Энергия». Это стыковочный модуль, научно-энергетический модуль, который тогда уже был нами идеологически разработан, и все партнёры признали наши разработки наиболее совершенными.

Обама – победитель астероидов

– А кто должен был доставить до Луны?

– Рассматривали и российские, и американские технологии.

– Только технологии, но не готовые изделия?

– Достаточно глубоко проработанные технические решения. Были заложены определённые принципы: дружественные интерфейсы – раз, модульные построения – два, чёткая этапность всех программ – три. В то время вмешался президент Обама с идеей полёта за астероидами и перетаскивания астероидов на орбиты Земли или Луны. Мы, честно говоря, скептически смотрели на эти предложения, т.к. освоенной энергетики в космосе на сегодняшний день недостаточно для того, чтобы всё это производить.

– Это когда признали, что астероиды угрожают Земле, и решили сделать тягач, чтобы оттащить предмет с опасной орбиты?

– Таких тягачей нет. Это энергетически нереально. Мы отрабатывали другие интересные вещи. Важна готовность технологий. Например, орбитальные модули и построение орбитальных станций в России более совершенны, поэтому были взяты наши предложения. Американский пилотируемый корабль «Орион» был в предыспытательном состоянии. Это корабль для полёта в дальний космос, который разработала и производит фирма «Локхид Мартин».

– Чем всё это дело кончилось? Тем, что у Обамы вдруг шлея под хвост попала и он решил заняться астероидами?

– Астероиды мы оставим на то время, когда у нас появятся новые движители. Не ракетные движители, использующие выброс рабочего тела. Подождём, пока появятся новые движители. Это реально, потому что вокруг Земли очень-очень высокая энергия поля и её надо научиться использовать.

– Вы имеете в виду научиться пользоваться силами гравитации?

– Нет. Вокруг Земли мощное электрическое поле. Есть законы электромагнитной индукции, законы электромагнетизма. От каждой звезды идёт мощнейшее электрическое поле, нам нужно просто исследовать его. Исследовать пространство физического вакуума. Программы освоения планет Солнечной системы, звёзд и планет нашей Галактики возможны. Но только если освоить новые технологии движения, которые не требуют возить с собой большие массы топлива.

Например, сегодня, чтобы улететь на Марс, масса межпланетного космического аппарата составит около 500 тонн при использовании самых современных технологий и с экипажем 4 человека. Это на треть больше массы МКС. Что говорить о более дальних полётах или освоении планет? На данном этапе это нереально.

Нужны другие технологии, и мы над этим работаем. Я думаю, что если наладятся отношения на политическом уровне, то мы вернёмся на хорошую, продуманную, длительную – примерно до 2050 года – платформу совместных проработок и эффективного движения. Тяжело лететь на другие планеты отдельной стране, при нынешних технологиях слишком велики расходы.

Крылатые «Боры»

– Вы сказали про корабль «Орион». Он уже летал?

– Да, один раз летал в беспилотном варианте год назад и приземлился. Это корабль капсульного типа, очень похож на наш. Только наш в форме фары, а у них увеличен и более комфортный по объёму. В принципе наш новый корабль той же формы, мы близки. Онсоздавался в РКК «Энергия», заложен ещё в 2009 году.

– Тогда вы были руководителем и главным конструктором?

– Да, мы шли по двум вариантам: капсульному и крылатому. Но крылатый не состоялся из-за позиции «Роскосмоса». Нам было отказано в финансах. Хотя я и сегодня глубоко убеждён, что крылатые корабли должны быть.

– У нас крылатый корабль был один – «Буран». Делали его в Москве на «Молнии»», в Тушине.

– Андрей Иванович, я вам открою глаза. У нас была ещё программа «Спираль». Внутри этой программы имелись крылатые корабли под названием «Бор». «Бор‑1», «Бор-2», «Бор-3», «Бор-4». Эти корабли достаточно хорошо проработаны. И если вы посмотрите на американский корабль «Дрим Чайзер» фирмы «Сьерра Невада», то американцы не скрывают, что документацию на этот корабль они приобрели в России. Индекс этого корабля МиГ-105. Над ним работали в кооперации «МиГ», «Молния» и «Энергия».

– А делать этот корабль должны были на «Молнии» в Тушине?

– В Тушине делали более крупные вещи в рамках программы «Спираль», а сам крылатый аппарат делался на «МиГе», потому и МиГ-105.

– Дана команда возобновить жизнедеятельность на «Молнии». Но там всё разгромлено, всё продано, всё пропито, все, кто там работал, разбежались. Блогеры – и иностранные, и российские – уже побывали в каком-то ангаре на Байконуре, где стоят два «Бурана» – будто только что с завода. Почему это случилось? Почему «Бураны» не используются?

– Масса планера «Бурана» и американского «Шаттла» порядка 100 тонн. Полезной нагрузки этот планер может нести примерно 20–30 тонн. Теперь представьте, что вместо 20 тонн вы оплачиваете подъём на орбиту 120 тонн. 100 тонн лишней нагрузки на ракету.

Поэтому мы пошли по максимально эффективному пути доставки в космос. А небольшой крылатый аппарат предназначен для очень специальных задач. Поэтому не может быть массовым на данном этапе. Он нужен для обеспечения безопасности того или иного региона или той или иной зоны космического пространства. Он поможет сделать спутники многоразовыми – слетать и вернуть его на Землю, чтобы тут подлатать, обновить и снова запустить.

Незнайки у руля

– Виталий Александрович, сегодня много говорят, что руководители «Роскосмоса» и других крайне важных организаций имеют либо непрофильное образование, либо вообще с образованием у них проблемы. При этом рассказывают о создании каких-то глайдеров, летающих, меняя траекторию со скоростью 8–9, а то и 12 махов, вокруг земного шара, неся при этом ядерные бомбы. Как может быть создан глайдер, когда сами основы и науки, и технической и производственной базы были разрушены? Когда эти предприятия возглавляют люди, которые о космосе знают на уровне «Незнайки на Луне»?

– Чтобы развалить Советский Союз, было использовано несколько принципов. Один из них огласил в своей книге «Гибель империи» Егор Тимурович Гайдар. Одно из его откровений меня потрясло. Звучит это следующим образом: чтобы поставить сверхдержаву в зависимость от конкурентов и развалить её, нужно очень долго рекрутировать особо некомпетентных людей в правительство этой страны. Он написал это примерно за год-полтора до смерти.

Если раньше у нас была построена жёсткая пирамида ответственности за конечный результат. Например, генеральный конструктор – это было лицо, которое принимало технические решения и отслеживало организационно-экономическую и финансовую деятельность предприятия. Он был в первую очередь идеологом того, что создавалось на предприятии. На сегодняшний день эти функции разделены. Руководителями предприятия стали так называемые «эффективные менеджеры», а главные и генеральные конструкторы не имеют организационной власти. Формально это всё закреплено за ними, но практически производственными, финансовыми, ресурсными мощностями они не управляют. Пирамида разрушена.

– Я знаю, что НАСА возглавляет человек, который был космонавтом. Это человек, который закончил военную академию, он специалист, он понимает, о чём идёт речь. Поэтому перспективные планы НАСА смотрят в будущее. То же касается атомной энергетики. Почему у нас стало возможным, чтобы «Роскосмос» возглавил экономист, который прежде руководил отвёрточной сборкой на АвтоВАЗе?

– Потеряна нить эволюционного развития не только в создании техники, но и в формировании знаний, навыка руководителя. Вспомните советское время. У нас, если вы не прошли школу технолога, мастера, начальника цеха, главного инженера, вы никогда не могли стать руководителем предприятия. Вот эта естественная цепочка у нас нарушена. Я бы не хотел обсуждать, почему назначали того или иного человека, я больше смотрю на результаты. Экономист, финансист, юрист может быть одним из ключевых топ-менеджеров крупных промышленных структур, но лидером должен быть идеолог, который прошёл школу.

Служить Отечеству

– Идеолог, который изучал высшую математику, как вы, который закончил МВТУ имени Баумана. Но кроме руководителей нужны и люди, которые работают. Молодёжь-то осталась, которая хочет работать у нас в стране? Я знаю, что на предприятии «Алмаз-Антей» удалось возобновить этот процесс. Один из бывших руководителей Игорь Рауфович Ашурбейли заманивал ребят из МАИ, из Бауманского, из других институтов. Очень хорошо им платил. В результате сохранил производство знаменитых комплексов ПВО С-300, -400 и сегодня говорят про С-500. Их делают уже не советские инженеры, а современная молодёжь. А как с кадрами обстоит дело в вашем родном РКК «Энергия»?

– Один из самых современных спутников, который уже летает на орбите и достаточно успешно летает, – это ангольский спутник связи.

– Так погодите, сообщали, что с ним потеряна связь?

– Вначале были проблемы. Проведён процесс регламентных работ. Когда они были выполнены, аппарат вышел на связь, нормально заработал. И сейчас нормально работает. Так вот идеологию этого аппарата закладывали профессионалы. Конкретно – человек, который имел 40-летний опыт работы в этом направлении, один из моих заместителей Волков Анатолий Васильевич. Но когда идеология, конфигурация, архитектура, система, состав были отработаны, я подключил очень молодую команду. Я сформировал тогда конструкторские силы под одним из выпускников Бауманки Игорем Фроловым. Это была группа специалистов, примерно 25–30 человек, их возраст не превышал 27 лет. Они справились блестяще. К сожалению, сегодня это одна из немногих молодых профессиональных команд в отрасли.

В первые годы моей работы на «Энергии» удалось создать такой социальный пакет для сотрудников, провести такую организационную работу, что мы в период 2009–2014 годов смогли набрать более 4 тысяч человек молодых специалистов в возрасте до 35 лет.

К нам пошли бауманцы, маишники, физтеховцы. Мы начали строить социальное жильё. По самым льготным расценкам, которые только возможны. Сегодня это целый микрорайон в городе Королёве. Естественно, была поддержка и грантами, и программой Министерства образования. Ввели стипендии президента. Проводились соревнования. Ежегодно люди оценивались, посылались в командировки. В каждом научном коллективе, который работал по европейским, американским, иностранным программам, – везде была молодёжь.

– Значит сейчас на предприятии, которым вы руководили, нет того запаха мертвечины 1990-х годов, какой был на всех авиационных, космических предприятиях?

– Мне трудно говорить, что сейчас есть в «Энергии», потому что на мою просьбу пропустить меня на территорию предприятия я получаю от определённых служб отказы.

– Нынешнее руководство даже не консультируется с вами?

– Со мной консультируется другой уровень. Консультируются в администрации президента, в министерстве, в правительстве. Но на РКК «Энергия» предпочитают не замечать моих просьб.

– А китайцы, американцы?

– У меня были предложения и от американских, и от европейских компаний. Но я – носитель секретной информации.

– Есть же обида, когда человек чувствует, что он за страну готов в лепёшку расшибиться, а ему за это «шьют дело». Я был у вас дома, я не представляю, чтобы руководитель такого уровня где-нибудь в Китае или тем более в Америке жил так же скромно.

– В России нужно уметь честно служить Отечеству. И всё.

По инф. "Аргументы недели"

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ