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Русский космос: от рождения до агонии
|По инф. Аргументы недели
|26 Января 2018 г.
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Российский пилотируемый космос унижен и практически убит. Имена Сергея Королёва, Владимира Челомея, Мстислава Келдыша преданы забвению. Вот уже 35 лет у сменяющих друг друга руководителей «Роскосмоса» другие кумиры. В первую очередь – бабло, пишут "Аргументы недели".
Нынешний начальник Роскосмоса Комаров держит равнение на канадского самоделки-на Илона Маска. В результате наши ракеты падают через одну, страна теряет заказы на коммерческие пуски. Последний позор – гибель «Союза» с 19 спутниками на борту.
О будущем российской космонавтики главному редактору Андрею УГЛАНОВУ рассказывает наш гость, член-корреспондент РАМН, бывший главный конструктор РКК «Энергия» Виталий Александрович ЛОПОТА.
От Луны к Марсу
– Ну да, туда ещё Незнайка с друзьями летал.
– Луна – это уникальный объект отработки космических технологий для колонизации планет Солнечной системы. Дальше Солнечной системы при нынешнем двигателестроении мы вряд ли сможем улететь, но Луна – это действительно полигон для испытаний ракетно-космической техники.
Это уникальное небесное тело, которое летит, не вращаясь вокруг Земли, на достаточно стабильной орбите. Уникальное гравитационное поле Земля-Луна можно использовать для экономии энергии при освоении планет Солнечной системы. Для начала – Марса.
– В настоящее время о полёте на Марс говорить рано, но готовиться нужно. Луна в этом плане является тем полигоном, первым шагом, через который мы должны пройти. С нашими американскими коллегами примерно 5 лет назад мы обсуждали именно вопрос, что лунную станцию нужно иметь на орбите вокруг точки Лагранжа за Луной, сформировать там несколько модулей, а отлётную точку к Марсу будем иметь между Землёй и Луной.
Как русские помирили «Боинг» и «Локхид»
– Он помощник по науке, но я не знаю такого учёного. Ещё при Обаме мы строили совместные планы о полёте на Луну, к Марсу. Переговоры велись между специалистами РКК «Энергия» и «Локхид Мартин». Началось это в 2010 году, когда на выставке Московского авиационно-космического салона мы предложили 40–50‑летнюю программу освоения космоса.
– Нет, мы предложили наше видение. Вокруг этой программы объединились американские, европейские, японские, канадские учёные. Программа была достаточно детально проработана и воспринята всемирным сообществом. После этого была сформирована промышленная международная рабочая группа. Туда вошли изначально РКК «Энергия», «Локхид Мартин», «Мицубиси» – японская компания и европейская компания «Астриум». Это был первый шаг.
– Идеологической и организующей точкой была российская ракетно-космическая корпорация «Энергия». Наши специалисты собирались примерно раз в квартал и обсуждали различные варианты, которые целесообразно организовать и технически реализовывать. Позже подключился «Боинг». Вообще-то они с «Локхидом» конкуренты и за одним столом никогда не сидели. У нас они были вместе в идеальном содружестве.
– Эти переговоры были начаты достаточно давно, в 2007–2008 годах. В 2010 году наша программа была взята за основу. И тогда по «морскому старту» у нас были идеальные отношения с «Боингом». Это была единая команда. Конфликтовал с нами юридический и административный департамент «Боинга». Технический департамент, занимающийся пилотируемой программой, программой освоения дальнего космоса, – там полная идиллия и техническая разумность.
– Хорошо продуманная, технически реализуемая программа, которая касалась формирования Лунной орбитальной станции на базе двух-трёх модулей производства РКК «Энергия». Это стыковочный модуль, научно-энергетический модуль, который тогда уже был нами идеологически разработан, и все партнёры признали наши разработки наиболее совершенными.
Обама – победитель астероидов
– Рассматривали и российские, и американские технологии.
– Достаточно глубоко проработанные технические решения. Были заложены определённые принципы: дружественные интерфейсы – раз, модульные построения – два, чёткая этапность всех программ – три. В то время вмешался президент Обама с идеей полёта за астероидами и перетаскивания астероидов на орбиты Земли или Луны. Мы, честно говоря, скептически смотрели на эти предложения, т.к. освоенной энергетики в космосе на сегодняшний день недостаточно для того, чтобы всё это производить.
– Таких тягачей нет. Это энергетически нереально. Мы отрабатывали другие интересные вещи. Важна готовность технологий. Например, орбитальные модули и построение орбитальных станций в России более совершенны, поэтому были взяты наши предложения. Американский пилотируемый корабль «Орион» был в предыспытательном состоянии. Это корабль для полёта в дальний космос, который разработала и производит фирма «Локхид Мартин».
– Астероиды мы оставим на то время, когда у нас появятся новые движители. Не ракетные движители, использующие выброс рабочего тела. Подождём, пока появятся новые движители. Это реально, потому что вокруг Земли очень-очень высокая энергия поля и её надо научиться использовать.
– Нет. Вокруг Земли мощное электрическое поле. Есть законы электромагнитной индукции, законы электромагнетизма. От каждой звезды идёт мощнейшее электрическое поле, нам нужно просто исследовать его. Исследовать пространство физического вакуума. Программы освоения планет Солнечной системы, звёзд и планет нашей Галактики возможны. Но только если освоить новые технологии движения, которые не требуют возить с собой большие массы топлива.
Например, сегодня, чтобы улететь на Марс, масса межпланетного космического аппарата составит около 500 тонн при использовании самых современных технологий и с экипажем 4 человека. Это на треть больше массы МКС. Что говорить о более дальних полётах или освоении планет? На данном этапе это нереально.
Нужны другие технологии, и мы над этим работаем. Я думаю, что если наладятся отношения на политическом уровне, то мы вернёмся на хорошую, продуманную, длительную – примерно до 2050 года – платформу совместных проработок и эффективного движения. Тяжело лететь на другие планеты отдельной стране, при нынешних технологиях слишком велики расходы.
Крылатые «Боры»
– Да, один раз летал в беспилотном варианте год назад и приземлился. Это корабль капсульного типа, очень похож на наш. Только наш в форме фары, а у них увеличен и более комфортный по объёму. В принципе наш новый корабль той же формы, мы близки. Онсоздавался в РКК «Энергия», заложен ещё в 2009 году.
– Да, мы шли по двум вариантам: капсульному и крылатому. Но крылатый не состоялся из-за позиции «Роскосмоса». Нам было отказано в финансах. Хотя я и сегодня глубоко убеждён, что крылатые корабли должны быть.
– Андрей Иванович, я вам открою глаза. У нас была ещё программа «Спираль». Внутри этой программы имелись крылатые корабли под названием «Бор». «Бор‑1», «Бор-2», «Бор-3», «Бор-4». Эти корабли достаточно хорошо проработаны. И если вы посмотрите на американский корабль «Дрим Чайзер» фирмы «Сьерра Невада», то американцы не скрывают, что документацию на этот корабль они приобрели в России. Индекс этого корабля МиГ-105. Над ним работали в кооперации «МиГ», «Молния» и «Энергия».
– В Тушине делали более крупные вещи в рамках программы «Спираль», а сам крылатый аппарат делался на «МиГе», потому и МиГ-105.
– Масса планера «Бурана» и американского «Шаттла» порядка 100 тонн. Полезной нагрузки этот планер может нести примерно 20–30 тонн. Теперь представьте, что вместо 20 тонн вы оплачиваете подъём на орбиту 120 тонн. 100 тонн лишней нагрузки на ракету.
Поэтому мы пошли по максимально эффективному пути доставки в космос. А небольшой крылатый аппарат предназначен для очень специальных задач. Поэтому не может быть массовым на данном этапе. Он нужен для обеспечения безопасности того или иного региона или той или иной зоны космического пространства. Он поможет сделать спутники многоразовыми – слетать и вернуть его на Землю, чтобы тут подлатать, обновить и снова запустить.
Незнайки у руля
– Чтобы развалить Советский Союз, было использовано несколько принципов. Один из них огласил в своей книге «Гибель империи» Егор Тимурович Гайдар. Одно из его откровений меня потрясло. Звучит это следующим образом: чтобы поставить сверхдержаву в зависимость от конкурентов и развалить её, нужно очень долго рекрутировать особо некомпетентных людей в правительство этой страны. Он написал это примерно за год-полтора до смерти.
Если раньше у нас была построена жёсткая пирамида ответственности за конечный результат. Например, генеральный конструктор – это было лицо, которое принимало технические решения и отслеживало организационно-экономическую и финансовую деятельность предприятия. Он был в первую очередь идеологом того, что создавалось на предприятии. На сегодняшний день эти функции разделены. Руководителями предприятия стали так называемые «эффективные менеджеры», а главные и генеральные конструкторы не имеют организационной власти. Формально это всё закреплено за ними, но практически производственными, финансовыми, ресурсными мощностями они не управляют. Пирамида разрушена.
– Потеряна нить эволюционного развития не только в создании техники, но и в формировании знаний, навыка руководителя. Вспомните советское время. У нас, если вы не прошли школу технолога, мастера, начальника цеха, главного инженера, вы никогда не могли стать руководителем предприятия. Вот эта естественная цепочка у нас нарушена. Я бы не хотел обсуждать, почему назначали того или иного человека, я больше смотрю на результаты. Экономист, финансист, юрист может быть одним из ключевых топ-менеджеров крупных промышленных структур, но лидером должен быть идеолог, который прошёл школу.
Служить Отечеству
– Один из самых современных спутников, который уже летает на орбите и достаточно успешно летает, – это ангольский спутник связи.
– Вначале были проблемы. Проведён процесс регламентных работ. Когда они были выполнены, аппарат вышел на связь, нормально заработал. И сейчас нормально работает. Так вот идеологию этого аппарата закладывали профессионалы. Конкретно – человек, который имел 40-летний опыт работы в этом направлении, один из моих заместителей Волков Анатолий Васильевич. Но когда идеология, конфигурация, архитектура, система, состав были отработаны, я подключил очень молодую команду. Я сформировал тогда конструкторские силы под одним из выпускников Бауманки Игорем Фроловым. Это была группа специалистов, примерно 25–30 человек, их возраст не превышал 27 лет. Они справились блестяще. К сожалению, сегодня это одна из немногих молодых профессиональных команд в отрасли.
В первые годы моей работы на «Энергии» удалось создать такой социальный пакет для сотрудников, провести такую организационную работу, что мы в период 2009–2014 годов смогли набрать более 4 тысяч человек молодых специалистов в возрасте до 35 лет.
К нам пошли бауманцы, маишники, физтеховцы. Мы начали строить социальное жильё. По самым льготным расценкам, которые только возможны. Сегодня это целый микрорайон в городе Королёве. Естественно, была поддержка и грантами, и программой Министерства образования. Ввели стипендии президента. Проводились соревнования. Ежегодно люди оценивались, посылались в командировки. В каждом научном коллективе, который работал по европейским, американским, иностранным программам, – везде была молодёжь.
– Мне трудно говорить, что сейчас есть в «Энергии», потому что на мою просьбу пропустить меня на территорию предприятия я получаю от определённых служб отказы.
– Со мной консультируется другой уровень. Консультируются в администрации президента, в министерстве, в правительстве. Но на РКК «Энергия» предпочитают не замечать моих просьб.
– У меня были предложения и от американских, и от европейских компаний. Но я – носитель секретной информации.
– В России нужно уметь честно служить Отечеству. И всё.
По инф. "Аргументы недели"
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