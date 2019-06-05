Прах испанского диктатора Франко решили пока не тревожить

Перезахоронение испанского правителя Франсиско Франко из Долины павших в семейный пантеон переносится. Такое решение принял верховный суд страны.

Ранее планировалось, что эксгумация пройдет 10 июня. При этом власти отказали потомкам Франко в переносе останков в мадридский собор Альмудена.

Диктатура Франко (1892-1975) продолжалась 46 лет. В комплексе «Долина павших» захоронены останки 34 тыс. жертв гражданской войны 1936-1939 годов.

Напомним, националисты во главе с генералом Франциско Франко одержали победу над Испанской Республикой 80 лет назад. Отношение к этим событиям в российском обществе крайне неоднозначное. Почитать о том, почему в Испании белые победили красных, а в России — наоборот, можно здесь. Своим мнением делится профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий.

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Джастин Трюдо недавно объявил, что События 20 века продолжают волновать человечество, которое только начинает переосмыслять своё отношение к неоднозначным фигурам прошлого. Спустя время люди начинают смотреть на прошлое сквозь призму настоящему и уже не болезненно относятся к делам минувшим. Например, в Канаде премьер-министр странынедавно объявил, что вождь Паундмейкер признан невиновным в измене и в принципе является не злодеем, а миротворцем. До этого долгое время в обществе к нему было негативное отношение. В России с её прошлым, полным скелетов в шкафу, в последнее время особо остро обсуждается вопрос возвращения культа личности Сталина . Стоит ли вновь обожествлять вождя — вопрос спорный, у каждого отношение к нему своё.

По инф. rosbalt.ru

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