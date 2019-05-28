Из зачинщика кровопролития - в миротворцы. В Канаде изменили отношение к индейскому вождю

На официальной церемонии в резервации индейского народа кри в провинции Саскачеван премьер-министр Канады Джастин Трюдо в присутствии старейшин и вождей кри объявил, что вождь Паундмейкер признан невиновным в измене и нарушении договора, заключенного его народом с властями Канады.

Это произошло спустя 130 лет после вынесения обвинительного приговора. «Наше правительство признает, что вождь был миротворцем, который никогда не прекращал бороться за мир. Вождем, который снова и снова стремился предотвратить дальнейшую гибель людей в растущем конфликте в прериях», – сказал премьер-министр.

Между тем в Мексике в этом году президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор также потребовал от короля Испании Фелипе VI извинений за убийства коренных народов Америки во время завоевания континента. Власти Испании в ответ призвали не оценивать события 500-летней давности с точки зрения современных соображений. Более того, кабинет министров Испании даже выразил сожаление в связи с тем, что содержание письма Обрадора стало известно общественности, и заявил, что суть послания «твердо опровергает».

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Паундмейкер (носивший среди своего народа имя Питикуаханапиуийин) стал вождем в тяжелые для кри времена. Индейцы на равнинах Саскачевана были обеспокоены планами федерального правительства в отношении их земель и стремились защитить свою территорию от растущего потока переселенцев. Усилившаяся охота на бизонов истощала жизненно важный источник пищи индейцев, и голод становился серьезной проблемой. В 1876 году, когда Паундмейкер был младшим вождем, он участвовал в переговорах между правительством и народами кри, ассинибойн и оджибве. Власти предлагали индейцам отказаться от части территории, поселившись в резервациях, а взамен обещали помощь в виде поставок продовольствия и семян для занятий сельским хозяйством. Хотя лично Паундмейкер был против такого соглашения, договор был заключен.

Однако обещания правительства выполнены не были. Поставки продовольствия оказались нерегулярны, и голод вновь начал угрожать индейцам. В 1885 году Паундмейкер со своим племенем отправился к форту Батлфорд, чтобы встретиться с «агентом по делам индейцев» и получить у него положенное продовольствие, но агент отказался выйти из форта. Окрестные жители, узнав о приближении индейцев, покинули свои жилища, и индейцы забирали запасы продуктов из домов и складов. 2 мая 1885 года отряд полковника Уильяма Оттера напал на лагерь индейцев Паундмейкера. В многочасовой битве индейцы, под руководством военного вождя по имени Прекрасный День, нанесли солдатам поражение, хотя численность европейцев была в семь раз больше, чем воинов кри. Паундмейкер сумел убедить индейцев не преследовать противника, что предотвратило еще большее кровопролитие.

Позже Паундмейкер предложил властям вступить в переговоры, но они настаивали на его безоговорочной капитуляции. В конце мая 1885 года он сдался и был обвинен в государственной измене. Его приговорили к трем годам заключения, он пробыл в тюрьме семь месяцев, был выпущен досрочно и вскоре умер. Долгое время в истории Канады Паундмейкера выставляли зачинщиком кровопролития 1885 года, и лишь недавно усилия его соплеменников и историков привели к пересмотру этих взглядов

Конечно, прошлое есть прошлое и его не изменишь. Но, тем не менее, пример Канады радует, потому что демонстрирует какое-никакое, но торжество справедливости. Признание государствами ошибок прошлого позволяет не допускать развития конфликтов на почве былых обид. Тема эта очень больная, и человечество только учится вырабатывать здравый подход к ней. Но идти в этом направлении, несомненно, нужно, ведь в наших руках забота о будущем наших внуков.

Polit.ru

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