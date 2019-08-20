Почтальон Печкин в роли врача? Абсурдная идея!

Почтальоны не могут и не имеют права оказывать медицинскую помощь, считает президент «Лиги защитников пациентов», эксперт РАН Александр Саверский. По его мнению, медицинская деятельность в данном случае выглядит противозаконной. Почему вдруг возник вообще такой вопрос? А вот почему...

Пилотный проект запускается «Почтой России» в восьми регионах РФ. Предполагается, что в отдаленных населенных пунктах почтальоны будут оказывать еще и медпомощь, собирать данные о здоровье местных жителей.

«Оказание медицинской помощи требует лицензии. Чтобы ее получить, нужна, прежде всего, квалификация, обучение, и, согласно действующему законодательству, должен быть диплом об окончании соответствующего учебного заведения и сертификат. Ни того, ни другого у почтальонов, естественно, нет, поэтому они не вправе заниматься медицинской деятельностью. Это уголовно наказуемое деяние по 235-й статье уголовного кодекса, где сказано, что нельзя без разрешения заниматься медицинской деятельностью», — сказал Александр Саверский.

Ситуацию, когда медпомощь оказывает почтальон, эксперт назвал абсурдной. «Это абсолютное зазеркалье, которое и в страшном сне не приснится», — подчеркнул Александр Саверский.

Вообще же ситуация со здравоохранением, особенно в "глубинке" России, выглядит крайне нездоровой, там повышения внимания к медицине совсем не помешало бы (только силами профессионалов, а не "почтальонов печкиных"!):

По инф. rosbalt.ru

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