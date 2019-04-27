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Плюс десять тысяч: доля ветеранская...
Виктория Волошина, rosbalt.ru   
27 Апреля 2019 г.
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Любой человек, особенно ветераны, имеет право на достойную старость. Но стоит она гораздо дороже, чем готово дать наше государство даже в самую щедрую минуту.

Плюс десять тысяч: доля ветеранская...

Президент распорядился ежегодно выплачивать ветеранам Великой Отечественной по 10 тысяч рублей. То есть по 800 с копейками в месяц. Один ужин в кафе средней руки или три бутылки водки. Речь, подчеркивают информагентства, о непосредственных участниках войны, которым сегодня далеко за 90 лет.

По подсчетам Минтруда, таких долгожителей в стране около 80 тысяч человек. В общем, государство не сильно разорится. На празднование Дня Победы оно тратит в разы больше. Только один парад в Москве, как подсчитали год назад журналисты, обходится бюджету в 500 миллионов. Я уже не говорю о расходах на толпы «патриотов», которые отрабатывают лозунг «можем повторить».

Но дело даже не в этом. Давно очевидно, что люди в современной России — способ пополнения бюджета, а не его расходная статья. И ветераны в том числе. И все же новость про щедрые выплаты участникам войны вынудила взяться за калькулятор.

Как известно, одна из целей нового майского указа — увеличить среднюю продолжительность жизни в стране, а то сегодня по этому параметру Россия оказалась где-то между Боливией и Папуа-Новой Гвинеей. Жить дольше — это хорошо. Проблема в том, что с возрастом люди начинают болеть. Особенно в тех странах, где бесплатную медицину оптимизировали почти под корень, а на платную средств хватает далеко не у всех.

Часто больные старики оказываются или совсем беспомощными, или им все тяжелее себя обслуживать. Конечно, хорошо, когда рядом есть дети. А если детей нет или они сами еле выживают от зарплаты до зарплаты? В такой момент, по идее, плечо старикам должно подставить государство, называющее себя социальным. Но плечо российского государства — в лучшем случае дом престарелых, который до сих пор служит синонимом самого страшного, что может произойти в жизни.

Хотя достойные пансионаты для стариков в нашей стране тоже начали появляться. Правда, в основном, частные. Знаете, сколько стоит день в таком пансионате? Заходим на страничку одного из современных гериатрических центров — кстати, далеко не самого дорогого, даже скромного по европейским меркам. Одноместный номер — 9700 рублей в сутки. Двухместный — 6500. Это по программе «уход». Если нужна реабилитация — соответственно 14000 и 10000 рублей в сутки.

10 тысяч в сутки! Ветеранам, дожившим до 95 с лишком, выделили такую сумму на год. Чтобы прожить год в пансионате — надо выложить 3,5 миллиона рублей. За месяц — 300 тысяч. Это и есть та колоссальная разница, которую недоплачивает наша власть старикам. Потому что любой человек, всю жизнь плативший налоги и уж тем более воевавший за страну, должен иметь право на достойную старость. А стоит она очень и очень недешево. Особенно, когда речь идет о людях, потерявших возможность к самообслуживанию. Их жизнь тоже не должна сводиться к «поесть каши да посмотреть телевизор».

  • На том же сайте поразившего меня ценами пансионата в разделе «льготы москвичам» — полезная информация. Компания вошла в государственный реестр поставщиков соцуслуг, и часть стоимости проживания готов оплатить столичный бюджет. Там сложная система расчетов, но в итоге, цитирую: «После получения субсидии ваш ежемесячный платеж с учетом 75% пенсии подопечного составит 120000 рублей в месяц при размещении в двухместном номере и 180000 рублей в месяц при размещении в одноместном номере». То есть даже с господдержкой и перечислением 75% пенсии, попасть в такой пансионат могут только люди с очень обеспеченными близкими.

Конечно, есть варианты подешевле — интернет полон рекламой пансионатов для пожилых от 900 рублей в день, но судя по отзывам, они мало чем отличаются от государственных домов престарелых. Ведь стоимость проживания в таких заведениях складывается вовсе не из питания и ЖКХ. Главная статья расходов — персонал и инфраструктура. Когда экономят на медсестрах, санитарках, уборщицах, прачках — старики сидят в своих комнатах заброшенные и немытые. Когда экономят на инфраструктуре — не могут выйти погулять даже летом.

Я видела один из дешевых частных пансионатов, который открыли в трехэтажном особняке под Москвой. Бывшие его хозяева, видимо, люди были нестарые — в доме очень крутая лестница с низкими перилами. Приспособить туда пандус нереально. Вот и ходят постояльцы по этажам взад-вперед, как в тюрьме. А в пролетах лестницы сетка натянута, чтобы если вдруг упадут, не сразу насмерть зашиблись. Страшное зрелище.

В ближайшие дни перед Днем Победы опять со всех каналов польются казенные вариации на тему «никто не забыт, ничто не забыто». Опять начнут измерять величие страны мощью военных парадов и числом «Искандеров» на душу населения. Но если чем и мерять это величие, то отношением государства к старикам и ветеранам. Тем, кто уже все что мог, стране отдал и больше ничего отдать не может.

Они в нашей стране получают пенсию, на которую можно от силы два дня прожить в достойном пансионате. Ветеранам, получившим от президента еще по 10 тысяч ежегодно, повезло чуть больше — они смогут наслаждаться комфортом три дня в году.

Спасибо деду за победу.

По инф. rosbalt.ru

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