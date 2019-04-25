Ветеранам Великой отечественной назначены ежегодные выплаты

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым установил ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс».

Президент принял решение ввести эту ежегодную денежную выплату, «отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны», говорится в документе.

Действие указа распространяется на ветеранов, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты начнутся с 2019 года.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, в частности на доставку средств, а также определить порядок и условия выплат.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ