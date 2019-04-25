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Ветеранам Великой отечественной назначены ежегодные выплаты
По инф. polit.ru   
25 Апреля 2019 г.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым установил ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс».

Ветеранам Великой отечественной назначены ежегодные выплаты

Президент принял решение ввести эту ежегодную денежную выплату, «отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны», говорится в документе.

Действие указа распространяется на ветеранов, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты начнутся с 2019 года.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, в частности на доставку средств, а также определить порядок и условия выплат.

Polit.ru

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