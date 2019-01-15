Мнение: Путин может разменять правительство Медведева на "народную поддержку"

В России растет нелюбовь народа к власти, и кабинет министров закономерно первым попадает под огонь критики, считает бывший замминистра труда РФ, доцент Павел Кудюкин. Как заявил экспер, в итоге правительство может оказаться «разменной монетой».

«Критические настроения к власти растут — это факт. При этом правительство всегда было слабым местом в системе власти, и традиционно именно к нему предъявляются претензии. Очевидно и то, что правительство в России — чисто технический орган, и в реальности политику определяет президент. Это могут быть даже удобные для президента настроения: в какой-то момент можно будет все свалить на правительство и быстренько его заменить, не меняя политику по сути», — сказал Павел Кудюкин.

Россияне недовольны нынешним кабинетом министров страны и обвиняют его в росте цен, снижении уровня доходов и неспособности решить проблему безработицы, свидетельствует опрос «Левада-центра». Опрос показал, что за отставку действующего правительства высказываются в той или иной степени уверенно 53% респондентов.

В неспособности решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, правительство Медведева обвиняют 57% участников опроса, 46% считают, что правительство не в состоянии обеспечить людей работой, 43% уверены, что министры не справляются с социальной защитой населения.

По инф. rosbalt.ru

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