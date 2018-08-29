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Механика "пенсионного референдума": ждем разъяснений от ЦИК
По инф. rosbalt.ru   
29 Августа 2018 г.
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Все разъяснения по вопросам объединения инициативных групп по проведению всероссийского референдума по повышению пенсионного возраста Центризбирком даст в среду. Об этом заявила во вторник секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

«Завтра на заседании», — так ответила Гришина на вопрос «Интерфакса», возможно ли с точки зрения закона объединение зарегистрированных региональными избиркомами инициативных групп по «пенсионному референдуму». Заседание ЦИК начнется 29 августа в 11:00.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что коммунисты готовы объединяться с теми, кто намерен «проводить дальше» идею референдума. С теми же, кто «тормозит» процесс, никакого объединения не будет. До 7 октября по закону есть время на создание инициативных групп, уточнил Афонин, этим КПРФ и занимается. Однако в ряде регионов создают «спойлерские группы», по их поводу КПРФ обращается в суды с требованием признать их недействительными. Там задействованы работники администрации или члены комиссии с правом решающего голоса, что запрещено законодательством, указал Афонин. Полная картина, по его словам, сложится к 15 сентября.

Ранее КПРФ направила в ЦИК запрос о возможности объединения в одну инициативную группу референдума региональных подгрупп, зарегистрировавших схожие по смыслу вопросы о повышении пенсионного возраста.

  • О том, какие правовые коллизии возникают в связи с требованиями закона - можно почитать, в частности, по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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