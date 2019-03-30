КПРФ — на рубеже избирательного цикла

КПРФ осталась недовольна тем, что в СМИ просочилась информация о её кандидатах на выборы в различных регионах в Единый день голосования в 2019 году. Эксперты советуют коммунистам позаботиться о чистоте рядов.

Так, стало известно, что в Мосгордуму партия может выдвинуть влиятельного адвоката Дмитрия Аграновского, секретаря московского горкома КПРФ, экс-депутата Госдумы Владимира Родина, а также Анастасию Удальцову, супругу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, проведшего 4,5 года в тюрьме за организацию массовых беспорядков. Локомотивами пойдут внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и крупный бизнесмен Вадим Кумин, занявший второе место на последних выборах мэра Москвы. Сохраняется интрига вокруг кандидатуры коммунистов на пост губернатора Санкт-Петербурга: появилась информация, что «красные» могут выдвинуть кинорежиссёра, народного артиста РФ Владимира Бортко, при этом до последнего также рассматривался журналист Максим Шевченко. Правда, многие питерские коммунисты не одобряют кандидатуру Шевченко, который на данный момент руководит фракцией КПРФ в Заксобрании Владимирской области. На выборы мэра Улан-Удэ бурятское отделение КПРФ выдвинуло депутата Народного хурала Анатолия Ковалёва. Хотя не исключено, что ЦК партии поддержит кандидатуру сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, лидера коммунистов Бурятии. А за кресло губернатора Липецкой области от «красных», вероятно, будет бороться второй секретарь Липецкого областного комитета КПРФ Сергей Токарев.

Призрачные шансы

Казалось бы, беспокоиться одной из старейших парламентских партий не о чем: эксперты уверены, что шансы у коммунистов есть. Но, по мнению политологов, с каждым избирательным циклом они становятся всё более призрачными, поскольку в последнее время россияне голосуют за «красных», скорее, по инерции – из уважения к былым достижениям. Многие ещё помнят триумф КПРФ в середине 90-х, когда на президентских выборах Геннадий Зюганов чуть не обошёл Бориса Ельцина. На тот момент компартия являлась реальной оппозиционной силой, а в её рядах было немало харизматичных деятелей, людей дела, а не слова. С тех пор многое изменилось. Сейчас, полагают аналитики, КПРФ может грозить системный кризис. «Он вызван присутствием в рядах «красных» большого количества функционеров, чья жизненная позиция диссонирует с декларируемыми идеалами коммунистов, и представителей бизнеса», – утверждает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Наличие политических Остапов Бендеров и предпринимателей в рядах оппозиционной партии – явление в наше время обычное. «Но если ЛДПР это исторически сходило с рук, то КПРФ в этом плане старалась соблюдать рамки приличий и акцентировала на этом внимание своего электората, – говорит Данилин. – И если раньше избрание в Госдуму от КПРФ коммерсантов типа Владимира Семаго или креатуры ЮКОСа Алексея Кондаурова было исключением из правил, то теперь дело обстоит с точностью до наоборот. Сегодня среди «красных» множество предпринимателей, как крупных вроде думских депутатов Вахи Агаева или Анатолия Бифова, так и калибром поменьше, которых в органах власти в регионах и не сосчитаешь. Наивным было бы думать, что люди капитала пришли в КПРФ бороться за светлое коммунистическое будущее».

Наследие прошлого

Главный вопрос, которым сегодня задаются политологи, – как случилось и в какой момент КПРФ начала отходить от собственной идеологической платформы, выдвигая на ответственные посты кандидатов с небезупречной биографией? Перелом, считают эксперты, случился после 2010-х годов. При этом, объясняет Павел Данилин, «руководство КПРФ, несмотря на достаточное количество сигналов, долгое время должным образом на них не реагировало». Политолог напомнил, как в 2014 году экс-депутат Госдумы от КПРФ Константин Ширшов был приговорён к пяти годам колонии за попытку продажи места в парламенте за 7,5 млн евро. «В том же 2014 году депутата Госдумы от КПРФ Николая Паршина обвиняли в мошенничестве и подозревали в торговле местами в партийных списках», – отметил Данилин. Он считает, что уже тогда коммунисты могли сделать выводы и провести внутреннюю чистку. Но не сделали. В 2015–2016 годах за мошенничество были осуждены на десять и шесть лет соответственно экс-мэр Бердска Илья Потапов и бывший алтайский депутат Александр Мастинин. Ну и как не вспомнить подавшегося в бега и убитого в 2017 году на Украине депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, осуждённого за рейдерский захват зданий в Москве?!

Сегодня «красных» продолжает преследовать наследие прошлого. При этом новые лица вроде как призваны публично проиллюстрировать начинающуюся перезагрузку КПРФ. Но справляются ли они с этой миссией?

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Кадры решают всё

Своим последним большим достижением коммунисты считают избрание первого секретаря хакасского регионального отделения КПРФ Валентина Коновалова на пост губернатора Хакасии в 2018 году. «С приходом руководителя-коммуниста многие жители республики связывали надежды на улучшение качества жизни, – говорит профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. – Но губернатор от КПРФ пока их не оправдывает. Сказывается отсутствие управленческого опыта и профессиональной команды. Кроме того, практически сразу назначение Коновалова омрачила история с премиями. Во время избирательной гонки он обещал сократить расходы на содержание чиновников, а как только стал губернатором, выплатил своим приближённым бонусы в размере 500% зарплаты».

Общественные дискуссии развернулись и вокруг первого секретаря иркутского обкома КПРФ, губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По мнению Матвейчева, Левченко – коммунист старой закалки, но и он оказался бессилен в выборе между возвышенными идеалами КПРФ и земными реалиями капиталистического времени.

Ещё один выдвиженец КПРФ – экс-кандидат в президенты, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин – недавно лишился мандата депутата городского поселения Видное подмосковного Ленинского района на основании представления Видновской городской прокуратуры. В надзорном органе выяснили, что Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении белизским офшором Bontro LTD, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Ранее директор совхоза был снят с должности председателя Совета депутатов Видного. Причиной стало сокращение Грудининым финансирования городских социальных программ поддержки малоимущих, а также спорта. Больше всего пострадали ветераны ВОВ, которым на 37,5% урезали компенсации на оплату ЖКХ. За снятие Грудинина с должности проголосовали даже местные коммунисты. Как рассказал депутат Дмитрий Ерохин, пришедший в видновский Совет депутатов в команде Грудинина, решение об отстранении предпринимателя было принято в связи с тем, что «он не смог организовать работу совета в должном направлении», сосредоточившись на политике и борьбе с местной администрацией.

«Выдвижение Павла Грудинина на пост президента страны стало самой большой ошибкой КПРФ», – говорит Матвейчев. Политолог ссылается на избирательную кампанию, в ходе которой выяснилось, что Грудинин является основным собственником ЗАО «Совхоз имени Ленина»: в 90-х завладел земельными участками рядовых работников, а позже разбогател на продаже земли под коммерческую застройку. «На момент регистрации кандидатом в президенты у директора совхоза имелись незакрытые счета в иностранных банках, на которых хранились деньги на сумму 55 млн рублей, ценные бумаги на 7,4 млрд рублей, а также 5,5 кг золота. Сегодня с Грудининым судятся пайщики родного совхоза, требуя 2 млрд рублей компенсации за проданные земельные участки. А сам экс-кандидат от коммунистов судится с журналистами», – перечисляет политолог Матвейчев.

Вместо послесловия

На пороге «часа икс»

Многие склонны объяснять столь странную политику компартии не столько кадровым голодом, сколько её псевдооппозиционной сутью. По мнению Олега Матвейчева, «в эту роль партия основательно вжилась, она её устраивает. Иначе и кадровая политика была бы другой, а выхлоп от инициатив был бы заметен на практике, а не на словах». Вряд ли опытный политик Геннадий Зюганов не замечает «разброда и шатания» в своих собственных рядах. Но КПРФ вместо партийных реформ предпочитает защищать своих выдвиженцев. В такой ситуации компартия рискует оказаться жертвой собственной системы круговой поруки, предупреждают политологи. Из-за ставленников, которых она защищает и с которыми, по большей части, связана экономическими интересами, партия рискует вообще потерять большую часть своего электората. В этом плане чем ближе Единый день голосования 2019 года, тем ближе для КПРФ «час икс». Партия должна решить, с кем идти дальше: с политическими авантюристами и олигархатом или всё-таки с народом, интересы которого она призвана отстаивать.

Источник: КP.RU