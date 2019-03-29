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Депутатский мандат все-таки может достаться Грудинину. После долгих нудных процедур...
По инф. polit.ru   
29 Марта 2019 г.
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Центризбирком России допустил возможность передачи бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандата умершего академика, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова — хотя ранее считал это незаконным.

Депутатский мандат все-таки может достаться Грудинину. После долгих нудных процедур...

Однако, по словам члена ЦИК Евгения Шевченко, такая передача возможна лишь при условии, что от мандата Алферова последовательно откажутся все 139 человек, которые стоят в списке кандидатов от КПРФ перед Грудининым, передает РИА Новости.

Шевченко пояснил, что каждый такой отказ будет сопровождаться официальной передачей мандата следующему кандидату — по одному на заседание ЦИК. «А учитывая, что ЦИК России заседает, как правило, раз в неделю, то за оставшиеся два года работы нынешнего состава Центризбиркома не все 139 кандидатур можно успеть рассмотреть», — добавил он.

Ранее от мандата в пользу Грудинина отказался лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев, объяснив это решение несогласием с позицией Центризбиркома.

  • У Павла Грудинина есть немало поклонников (в том числе и среди читателей МГ, наверняка). Этот успешный предприниматель, не лишенный собственных "скелетов в шкафу" (как и любой бизнесмен в России) воспринимается многими как реальный шанс на обновление КПРФ, ставшей слишком уж карманной оппозицией Кремля. Кроме того, его динамичный и свежий образ значительно оживил прошлогоднюю процедуру перезибрания Владимира Путина - и самые осторожные сторонники действующей власти наверняка опасаются усиления его возможностей общения с обществом. Хотя, на самом деле, гораздо спокойней для всех было бы предоставить ему думскую трибуну - чтобы народ сам разобрался, насколько этот деятель достоин внимания и доверия. Собственно, ровно такой же логикой следовало бы руководствоваться и относительного другого персонажа, чье присутствие в политике табуировано - Алексея Навального. Исключая яркие фигуры из публичного пространства — власти сами создают себе головную боль, окутывая "запрещенных людей" романтическим ореолом... Вот так и появляются на свет ульяновы-ленины и прочие вожди "бессмысленных и беспощадных" русских бунтов.

Polit.ru

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