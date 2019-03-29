Депутатский мандат все-таки может достаться Грудинину. После долгих нудных процедур...

Центризбирком России допустил возможность передачи бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандата умершего академика, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова — хотя ранее считал это незаконным.

Однако, по словам члена ЦИК Евгения Шевченко, такая передача возможна лишь при условии, что от мандата Алферова последовательно откажутся все 139 человек, которые стоят в списке кандидатов от КПРФ перед Грудининым, передает РИА Новости.

Шевченко пояснил, что каждый такой отказ будет сопровождаться официальной передачей мандата следующему кандидату — по одному на заседание ЦИК. «А учитывая, что ЦИК России заседает, как правило, раз в неделю, то за оставшиеся два года работы нынешнего состава Центризбиркома не все 139 кандидатур можно успеть рассмотреть», — добавил он.

Ранее от мандата в пользу Грудинина отказался лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев, объяснив это решение несогласием с позицией Центризбиркома.

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У Павла Грудинина есть немало поклонников (в том числе и среди читателей МГ, наверняка). Этот успешный предприниматель, не лишенный собственных "скелетов в шкафу" (как и любой бизнесмен в России) воспринимается многими как реальный шанс на обновление КПРФ, ставшей слишком уж карманной оппозицией Кремля. Кроме того, его динамичный и свежий образ значительно оживил прошлогоднюю процедуру перезибрания Владимира Путина - и самые осторожные сторонники действующей власти наверняка опасаются усиления его возможностей общения с обществом. Хотя, на самом деле, гораздо спокойней для всех было бы предоставить ему думскую трибуну - чтобы народ сам разобрался, насколько этот деятель достоин внимания и доверия. Собственно, ровно такой же логикой следовало бы руководствоваться и относительного другого персонажа, чье присутствие в политике табуировано - Алексея Навального. Исключая яркие фигуры из публичного пространства — власти сами создают себе головную боль, окутывая "запрещенных людей" романтическим ореолом... Вот так и появляются на свет ульяновы-ленины и прочие вожди "бессмысленных и беспощадных" русских бунтов.

Polit.ru

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