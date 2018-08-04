Карт-бланш для реформ

...А пенсионная реформа, пока суд да дело, продолжает весело пожирать рейтинги всех властных фигур и структур в Российской Федерации! «А Васька слушает да ест». Страдают все, каждый день социологи радуют новыми замерами – например, что «рейтинг «Единой России» снизился до уровня конца 2011 года», и вот уже даже пошли разговоры о создании некой новой «партии власти» взамен старой, над чем вроде как уже трудится Володин. И более того – очевидно, что все это еще цветочки, основная масса недовольных в движение еще не пришла, именно потому, что она – основная, и ей очень долго раскачиваться.

Политологи гадают – с чего ж вдруг такой самоубийственный ход?! На что рассчитывали в Кремле? Зачем подложили сами себе свинью на ровном месте – ведь, вроде бы, «ничто не предвещало», по уверениям самой власти, с бюджетом в стране все в порядке, возможен даже профицит? Даже самые лояльные путинофилы и «государственники» с трудом скрывают растерянность.

И все гадают – как же Путин пошел на такую тяжелую и непопулярную реформу сразу после выборов, не получив на это мандата? Он ведь за всю кампанию словом не обмолвился о том, что собирается повышать пенсионный возраст, то есть затрагивать интересы подавляющего большинства граждан России! Это же нонсенс!

А объяснение есть, и оно на поверхности. Логика, конечно, своеобразная, но она безусловно присутствует. Путинисты, которые в последнее время всё откровеннее склонялись к монархизму («зачем нам демократия, когда у нас есть царь?»), должны бы понимать эту логику лучше всех остальных.

Все просто. Власть в лице Путина и его камарильи расценила результаты выборов президента... как карт-бланш. То есть буквально – как разрешение делать ВСЁ. «Открытый бланк», как говорят французы. Чек, в который можно вписать любую сумму. В Кремле решили, что народ России именно его и выдал в марте 2018-го – с почтением и заверением в высочайшей преданности.

И, как говорится – что не так? Как еще расценить итоги выборов, в который приняло участие 2/3 избирателей, главный кандидат набрал аж 77% и оторвался от второго «призера» в 7 раз? Как расценить то, что итоги голосования получили «референдумную» силу, то есть за кандидата Путина отдали голоса более половины от списочного состава избирателей – не от принявших участие в голосовании, а от всех вообще имеющих право голоса?

Разве не логично, что лидер с ТАКИМИ показателями на выборах уже и не должен ни о чем ни с кем «советоваться», что он может «проводить в жизнь» все, что ему вздумается? Путин и решил, что логично. И поди опровергни. Сами дали ему понять, что он отец родной и единственный свет в окошке – вот «отец родной» и выдал. Хорошо, что вообще пенсии не отменил.

По сути, перед нами наглядный пример того, чем монархия отличается от демократии. Ведь монарх это как раз деятель, у которого «карт бланш» по умолчанию всегда. А демократически избранный лидер ограничен своим мандатом и должен постоянно оглядываться на избирателей.

Наивна вера наших доморощенных «монархистов» в то, что «обожаемый монарх» будет использовать свою власть исключительно «во благо подданных», а если точнее – в интересах этих самых монархистов. На самом деле – с какой стати? Опьяненный властью делает лишь то, что ОН САМ считает нужным, а уж пойдет оно во благо или во зло – вопрос дискуссионный.

Вашими молитвами, товарищи монархисты, в России практически сляпали очередную версию самодержавия – на царство еще не мажут, но сдержек и противовесов уже никаких нет. Что ж, как говорится – кушайте, не обляпайтесь.

Оригинал: https://sapojnik.livejournal.com/2711472.html

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