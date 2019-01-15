Фильм «Т-34»: красивая сказка. Зачем?

Судя по всему, в России будет снято еще много фильмов про то, как танки наши быстры. Но качество подобного контента вызывает горький смех.

Если бы не сюжет, увиденный случайно в теленовостях, то вряд ли бы я решился публично высказать свои впечатления о военно-приключенческом (уже странное словосочетание) фильме с лаконичным, но любому россиянину понятным названием — «Т-34». А телевизионный сюжет был такой: из Лаоса на российский Дальний Восток прибыли морем несколько десятков советских танков Т-34, выпуска 1944 года, и далее по железной дороге отправились в Москву. Не вдаваясь в детали довольно странного события, стоит лишь отметить, что все танки находились в исправном состоянии.

Дальнейшая судьба прибывшей из-за моря техники очевидна: часть танков передадут в военно-исторические музеи, а некоторые станут использовать в съемках фильмов о войне. Тема эта нынче актуальная, так что без дела тридцатьчетверки не останутся. В рамках патриотического воспитания молодежи наверняка будут придуманы новые мифы с участием легендарных боевых машин.

Перед премьерой «Т-34» было показано так много рекламы, появилась такая масса противоречивых рецензий на этот фильм, что я решил посмотреть его и составить собственное мнение — хотя большинство современных картин о войне не воспринимаю всерьез по целому ряду причин. Мнение составилось буквально через 30-40 минут просмотра («Т-34» шел более двух часов) и выразилось одним словом: сказка.

Да, именно — сказка о войне, в которой, как в старых советских фильмах (особенно сороковых-пятидесятых годов), немцы показаны не просто дураками, а кончеными идиотами. Как еще можно назвать офицеров, которые выдали в пользование русским военнопленным трофейный «Т-34», не заглянув в него? А в танке-то вместе с убитыми танкистами оказались снаряды! Кто бы мог подумать?! И ведь лежали прямо на виду, стоило только приоткрыть люк. Естественно, потом этими шестью снарядами советские танкисты мастерски подбили пять немецких танков и разбомбили штаб противника.

Массу других несуразностей, поддерживающих сказочную концепцию фильма, можно было легко обнаружить, даже постоянно отвлекаясь на поедание попкорна.

Вот, например, противоречащий здравому смыслу и не менее глупый, чем незамеченные снаряды в танке, момент. Главный герой фильма — советский танкист, младший лейтенант Коля Ивушкин (его сыграл Александр Петров), попавший в плен под Москвой в ноябре 1941 года, вплоть до весны 44-го «не выдал» немцам своего имени и воинского звания. «Любознательные» фрицы все эти годы, страшно истязая Ивушкина в концлагере, пытаются выбить из него столь «секретные» и необходимые им сведения. Но лейтенант героически переносит пытки, понимая, что если немцы узнают, как его зовут, то Красной армии и «день не простоять, и ночь не продержаться».

Хотите еще сказочных сюжетов? Извольте. Они нанизаны друг за другом, как мясо на шампур. Чего только стоит «жареный» в прямом смысле эпизод, когда немецкий снаряд пробивает насквозь башню тридцатьчетверки, но почему-то не взрывается внутри, и сидящие там танкисты остаются живы. Не менее абсурден и другой «кулинарный» эпизод, когда на площади в немецком городке голодные советские танкисты пополняют продуктовые запасы капустой и морковью, а немецкие фрау чуть ли не с радостью и вприпрыжку несут к танку литровые кружки с пивом...

И наконец, сцена, когда «благородный» немецкий танкист-ас грациозно бросает перчатку советскому, вызывая его на дуэль на танках. А проиграв поединок, прежде чем рухнуть с моста в пропасть вместе со своей «Пантерой», немец жмет руку русскому в знак уважения.

Стыдно признаться, но порой я с трудом сдерживал смех.

Пожалуй, в этом фильме есть один правдоподобный эпизод, хотя и в нем не обошлось без фальши. Немцы, прежде чем устроить танковый бой на улицах маленького немецкого городка (фальшивость именно в этом), эвакуировали из него всех жителей. Вот в это можно поверить. Мне сразу вспомнился рассказ одной старушки из деревни Красный Бор — о том, как в сентябре 1941-го занявшие деревню немцы выселили всех местных из своих домов под предлогом того, что вскоре в населенном пункте начнутся жестокие бои и мирным жителям небезопасно там находиться...

Вернувшись из кинотеатра домой, я первым делом сел за компьютер и нашел в Сети советский фильм «Жаворонок» 1964 года. Вряд ли молодые люди знают о нем, и уж наверняка мало кто его видел. Собственно, «Т-34» — это просто ремейк «Жаворонка». В советском фильме, сценарий которого написали выдающиеся поэты Сергей Орлов и Михаил Дудин, рассказана подлинная история, основанная на реальном факте, случившемся в 1942 году. Немцы, испытывая на полигоне мощь своих бронебойных снарядов, в качестве мишеней задействовали трофейные тридцатьчетверки с экипажами, сформированными из военнопленных, и одному танку удалось вырваться из кольца огня. Он несколько часов колесил по дорогам в глубоком немецком тылу, наводя ужас на местных жителей.

И хотя в реальности развязка той истории была предсказуема и трагична — танк подбили и весь экипаж погиб, — авторы фильма несколько изменили концовку: главный герой, уже в одиночку, мчится на танке к вражескому аэродрому и вдруг видит на дороге немецкого ребенка. Спасая его, танкист погибает сам. Тогда в этом был глубокий, идеологический смысл — надо было показать советского солдата-героя, солдата-освободителя. (Кстати, немцы в «Жаворонке» тоже не очень умные). А в чем смысл современного ремейка? Нужна ли страшная, жестокая правда о той войне молодому поколению? Похоже, нет. Современный фильм — это, скорее, игра в войнушку, с компьютерными эффектами и элементами фантастики.

Когда я вижу такие фильмы — якобы о войне, — вспоминаю слова великого русского писателя, ветерана Великой Отечественной Виктора Астафьева: «Тот, кто врет о войне прошлой, приближает будущую. Ничего грязней, кровавей, жестче, натуралистичней прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну показывать, а пугать ей, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать людям о войне, носом как котят слепых тыкать в нагаженное место, в кровь, гной в слезы. Иначе ничего от нашего брата не добьешься».

В заключение хочется сказать спасибо лаосским товарищам. Ведь теперь, благодаря им, в России стало еще больше возможностей снимать танковые бои Великой Отечественной, в которых легендарные тридцатьчетверки будут в пух и прах разбивать «тупых немцев» на их маломощных и неповоротливых «Пантерах».

По инф. rosbalt.ru

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