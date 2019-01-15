Европа упрекает Россию в нарушении прав национальных меньшинств

Нацменьшинства в России не могут в полной мере пользоваться своими провами из-за политики образования и законодательных норм, считают в Совете Европы. Вполне возможно, что пожилой читатель МГ, вслед за властями России, возмутится таким упреком и не согласится с ним. Тем не менее, с содержанием претензии государству имеет смысл ознакомиться.
В докладе Консультативного комитета СЕ по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств утверждается, что официальная риторика РФ заявляет о крахе многокультурных обществ и маргинализирует нацменьшинства, при этом выводя на первый план русский язык и культуру и сокращая возможности образования на языках меньшинств.
Также, по мнению экспертов, СМИ и объединениям меньшинств ограничивается свобода слова. Также растет административная нагрузка на нацменьшинства в связи с ужесточением законов об иноагентах и экстремизме, в частности, возникают трудности в получении финансирования от национальных общин из-за границы.
Меры, которые принимаются в России по укреплению прав нацменьшинств, комитет счел недостаточными и добавил в доклад рекомендации властям РФ в области поддержки нацменьшинств, передает «Интерфакс».
Российские власти уже прокомментировали доклад Совета Европы, подчеркнув, что «существенная часть выводов доклада сделана на основе персональных суждений и предубеждений, а также на информации, предоставленной частными источниками». По их мнению, данные, приведенные в докладе, «дискредитируют Российскую Федерацию».
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Все это чушь полная! И в Советском Союзе, и в современной России существует полная свобода образования и культуры на национальных языках, все национальности равны и ничьи интересы не ущемляются! А эту тему раздувают враги народа, люди, желающие развала страны...
Определенные предпосылки для таких упреков существуют, к сожалению. И дело не в обвинениях со стороны европейских экспертов - а в том, что тревогу за судьбы национальных языков и культур выражают и российские специалисты. Такие "бомбы замедленного действия" могут подорвать межнациональный мир в России.
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