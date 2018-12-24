Минус национальные языки в школах — минус единство народов России

Отмена обязательного преподавания родных языков в республиках РФ ведет к уничтожению национального самосознания, полагают эксперты. Российская власть этим законом по большому счету наступает на те же грабли, что и власти Российской империи и Советского Союза, считают они.

Особенности политики Кремля в сфере национально-государственных отношений на современном этапе, а также возможные ее последствия — эти темы стали основными в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках очередного заседания Политклуба «Росбалта» в московском пресс-центре агентства.

Центральным моментом стало обсуждение принятого по инициативе президента РФ закона, отменяющего обязательный характер изучения языка титульной народности в национальных республиках.

На заседании Политклуба было отмечено, что даже еще на этапе обсуждения этой инициативы президента она вызвала резко негативную реакцию в национальных республиках. На этой волне в мае 2018 года в Москве возник Демократический конгресс народов РФ (ДКНР), ядром которого стала инициативная группа «За родные языки».

В самом начале дискуссии было отмечено, что российская власть этим законом по большому счету наступает на те же грабли, что и власти Российской империи и Советского Союза. Это уже привело к двум развалам государства в XX веке — в 1917 и в 1991 годах.

Координатор ДКНР, депутат Законодательного собрания Владимирской области журналист Максим Шевченко, назвал подобную политику федерального центра «ассимиляцией». Он считает, что закон о национальных языках в республиках, фактически ведет к уничтожению национального самосознания. «Человек вправе ощущать себя русским, украинцем, чеченцем или татарином, и когда его заставляют не ощущать себя тем, кем он себя чувствует, это называется насилием над личностью», — отметил он.

По словам Шевченко, для него борьба за право народов России обучать своих детей на их родных языках является частью борьбы за свободу, за демократические принципы и, в том числе, и за интересы русского народа. «Я считаю, что все русские патриоты должны поддержать наших братьев татар, якутов, чеченцев, эрзя и так далее, в их борьбе за возможность не ассимилироваться в той непонятной общности, которую правящие элиты России пытаются поставить на смену национальностям», — уверен он.

Механизм действия закона о национальных языках (принятого в форме поправок к закону об образовании) таков, что формально, вроде бы, не лишает представителей титульных народностей Российской Федерации права на обучение своих детей на родном языке. Однако Руслан Айсин из Татарстана, руководитель концептуальной площадки «ТатПолит», говорит, что «раз нет обязательного преподавания родных языков, значит, нет соответствующего преподавательского корпуса». «Педагогические вузы не производят набор студентов по соответствующим дисциплинам, поскольку нет запроса на них, а значит, не будет и высшего образования на национальных языках, а раз так, не будет и среднего», — пояснил он.

Эксперт отметил, что процесс сокращения преподавания в школах на национальных языках «начался давно». Он напомнил, что еще до введения закона о преподавании национальных языков был отменен ЕГЭ на родном языке титульных наций, затем «был отменен национальный компонент в системе образования, и вот теперь отмена обязательного преподавания национальных языков для детей не титульной национальности республики».

Он также напомнил, что Россия устами своих официальных представителей регулярно поднимает вопросы преподавания русского языка в странах Прибалтики, на Украине, но при этом точно так же, как они, ведет себя внутри страны. По его мнению, это то, что называется политикой двойных стандартов.

Журналист Беслан Успанов рассказал, что на Северном Кавказе нововведение пока мало заметили, поскольку в одних республиках, как, например, в Чечне и Ингушетии, представители титульной национальности составляют абсолютное большинство населения, а в других — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии или Северной Осетии, напротив, дети титульной нации в меньшинстве.

Однако дело не только в этом. По его словам, «один-два часа в неделю преподавания в школе национального языка малого народа все равно этот язык не спасут», тем более, «если учесть нехватку и учителей, и школ, особенно в высокогорных районах».

Юрист из Якутии Платон Шамаев говорил о «катастрофической ситуации с сохранением родного языка национальных субъектов Российской Федерации» и тревожной тенденции, которая состоит в том, что «большинство детей начинают учиться, не зная национального языка». По его словам, в Якутии необходимо не менее 25 детей титульной национальности в классе, чтобы родной язык был включен в программу обучения.

Участники Политклуба в связи с этим вспомнили, что распад Советского Союза начался во многом из-за проблем в преподавании родного языка в школах национальных республик. Если вначале родные языки занимали достаточное место в учебных планах, то в конце 1980-х годов русский язык уже преобладал в советских школах, в том числе и в союзных республиках. Чем все это в итоге закончилось, достаточно хорошо известно.

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Эксперты ошибаются или злонамерено врут. Советский Союз был равален происками врагов, а не ошибками в национальной политике (эту тему как раз враги и раздули). И вообще, что такое - "национальные языки" в России? Хотите - изучайте, между собой общайтесь, книжки пишите. А язык для общества в целом у нас один, русский. Его и надо изучать. А если кто в лес, кто по дрова - то и получится как в Прибалтике или на Украине: сплошной фашизм. А если кому не нравится - на солнечную Колыму, пожалуйста!

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Эксперты правы: отсутствие возможности развивать национальный язык, национальное самосознание, национальную культуру - послужит толчком ко многим обидам и разобщению в многонациональном обществе (и так-то не особенно дружном), при желании на этой почве можно спровоцировать агрессию (совершенно не важно, изнутри она будет организована или снаружи). Кроме того, ограничение многообразия различных культур (а язык - это основа любой культуры!) - означает отсутствие динамики и диалога в самом обществе, оно становится беднее духовно. Не говоря уж о том, что Россия - Федерация, и в правовом смысле государство должно на равных заботиться о всех народах, ее населяющих.

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Да никакой проблемы вообще не существует, ерунда какая-то. Все мы русские, по-русски говорим. Просто иногда выглядим по-разному. Все эти "национальности" - просто выдумка псевдоученых и дурацких политиков. И "языки" эти - тоже придуманы, по приколу или чтобы людям дать повыпендриваться.

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По инф. rosbalt.ru

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