Больно не будет?

Экономист Денис Ракша в интервью НСН оценил последствия повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.

Он подчеркнул, что пока неясно, с какого момента начнётся рост инфляции, связанный с повышением НДС. Это может произойти в 2019 году, когда закон вступит в силу, или раньше, считает эксперт.

По его словам, принятие закона не означает, что россиянам придётся «затянуть пояса».

«По официальным оценкам ЦБ, влияние роста НДС на инфляцию будет менее одного процента. К затягиванию поясов это никакого отношения не имеет», – отметил Ракша.

Во вторник Госдума приняла закон об увеличении НДС с 2019 года. Документ сохраняет ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30 процентов вместо планировавшегося ранее повышения. Также предусмотрено сохранение всех действующих льготных ставок по НДС.

Как сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов, дополнительные ресурсы, полученные от повышения налога на добавленную стоимость, будут направлены на здравоохранение, образование, цифровизацию и развитие инфраструктуры. По его словам, это позволит увеличить инвестиционную активность и темпы роста экономики.

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