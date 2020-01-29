За границу полечиться — за госсчет? Чиновники обещают диво дивное...

Минздрав подготовил административный регламент по предоставлению государственный услуги по направлению россиян на лечение за границей за счет бюджетных средств.

Соответствующий документ (он размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов) определяет сроки и последовательность действий, а также порядок взаимодействия Минздрава с участвующими в оказании данной помощи, органами власти РФ в сфере здравоохранения, а также иностранными медорганизациями, которые обеспечат лечения россиян.

Согласно документу, заявителями на получение такой услуги являются гражданин РФ, которого по рекомендации федеральной медорганизации направили на диагностику и лечение за границу, законный представитель пациента, а также его доверенное лицо.

Отмечается, что срок предоставления услуги не должен превышать 92 дня с момента поступления в ведомство письменного заявления. Однако пациенту могут отказать предоставлять данную услугу, если он не является гражданином РФ, если он не предоставил необходимые документы в срок, если оказать соответствующую помощь можно на территории России, а также, если иностранная медорганизация или сам пациент отказались от лечения.

Не секрет, что некоторые виды медицинской помощи, особенно высокотехнологичные (например, передовые методы лечения онкологии) - в России либо не развиты, либо на них бешеная очередь. Люди состоятельные или способные мобилизовать сбор средств в помощь - просто вынуждены, во имя спасения жизни, обращаться к врачам Германии, Израиля, Южной Кореи с их немалыми счетами... И понятно, что если государство возьмет на себя подобные расходы - это было бы великим благом. Но хватит ли у прижимистого (прямо скажем!) Государства Российского средств на подобную "роскошь"? И вот тут стоит обратить внимательно вчитываться в суть вышеописанных бюрократических процедур: скорее всего, в рамках такого регламента люди будут биться за направления на "лечение в загранке" - а также доказывать, что альтернативы этой "загранке" в России нет. А чиновники будут строго стоять на страже казенных трат (с них же шкуру за "перерасход" спустят!). Впрочем, поживем-увидим, как оно сложится...

О проблемах отечественного здравоохранения - новости по ссылке.

По инф. pnp.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ