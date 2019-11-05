Рак груди обещают выявлять по анализу крови задолго до появления симптомов

Медики из Ноттингемского университета обещают, что создаваемая ими методика сможет диагностировать рак молочных желёз за пять лет до появления клинических симптомов благодаря обнаружению реакции иммунной системы на опухолевые клетки. Для диагностики потребуется лишь анализ крови. Заявление было сделано на Национальной конференции по исследованиям рака, прошедшей в городе Глазго.

Как и внешние антигены (бактерии, вирусы, чужеродные ткани и органы при трансплантации), опухолевые клетки воспринимаются организмом как опасный объект и вызывают выработку антител — белковых соединений, специально нацеленных на антиген, связывающихся с ним химически и активизирующих атаку на него клеток иммунной системы. Поскольку опухолевые клетки возникают из собственных клеток организма, их называют аутоантигенами, а специфически направленные против них антитела — аутоантителами.

Исследования ученых Ноттингемского университета были посвящены поиску таких аутоантител при раке молочных желёз. Определив белки, которые могут выступать в этой роли, авторы работы проверили возможность использования их для диагностики рака. Для этого исследователи взяли образцы крови у 90 пациенток с выявленным раком молочной железы и у 90 здоровых женщин. По аутоантителам ученые смогли правильно определить рак в 37 % случаев и отсутствие рака — в 79 % случаев. Достигнутый результат авторы считают обнадеживающим и полагают, что после необходимого улучшения этот метод будет применяться для ранней диагностики рака. Команда исследователей сейчас тестирует образцы крови 800 пациентов и ожидает, что точность теста повысится на выборке большего размера.

«Анализ крови для раннего выявления рака молочной железы будет экономически эффективным, что будет иметь особую ценность в странах с низким и средним уровнем дохода. Это также будет более простой в реализации метод скрининга по сравнению с современными методами, такими как маммография», — сказал представитель исследовательской группы Дания Альфаттани. По оценкам исследователей, клиническое применение нового теста станет возможным через несколько лет. Группа работает над аналогичными тестами, выявляющими рак поджелудочной железы, колоректальный рак и рак печени. Кроме того, в Шотландии уже проводится клиническое исследование теста, выявляющего по аутоантителам рак легких. В этом исследовании участвуют 12 000 человек с высоким риском развития рака легких из-за курения. Участники, которые дали положительный результат на аутоантитела, проходят компьютерную томографию каждые два года, чтобы обнаружить рак легких на ранних стадиях, когда его легче лечить. «Анализ крови, способный обнаружить любой из этих видов рака на ранней стадии, является главной целью нашей работы», — говорит Альфаттани.

Правда, другие исследователи призывают к осторожности при интерпретации этих результатов. «Это явно очень предварительные данные, — считает профессор Кембриджского университета, специалист по эпидемиологии рака Пол Фароа. — Прежде чем делать какие-либо заявления о том, что это, вероятно, станет значительным достижением в раннем выявлении рака, необходимо провести гораздо больше исследований». С ним согласен профессор Уорикского университета Лоренс Янг: «Хотя это обнадеживающее исследование, слишком рано утверждать, что этот тест можно использовать для выявления рака молочной железы на ранних стадиях. Необходима дополнительная работа для повышения эффективности и чувствительности выявления рака».

Наверное, действительно, не стоит обольщаться на нынешнем этапе - и отмечать это исследование как уже достигнутую победу... Но научно-медицинская мысль пытливо штурмует бастионы зловещего врага нашего здоровья! И когда-нибудь успех будет все-таки достигнут. Напомним и другие новости онкологии:



Polit.ru

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