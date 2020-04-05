Почему у нас патриотизм всегда военный?

Прочитайте это стихотворение. Здесь нет призыва ни к любви, ни к ненависти. Здесь немудреный рассказ про обычную любовь. Но такую, от которой сжимается горло.

Е. М. Хохряков с юными читателями своих книг

И вбежал лейтенант по знакомым ступеням,

И вошел. И сынишка прижался к коленям.

Воробьиные ребрышки... бледные губки...

Старичок семилетний в потрепанной шубке.

(Владимир Лившиц, www.stihi.ru)

Когда эти строки читает парень, читает искренне, волнуясь, понимаешь, что все досужие разговоры о падении нравственности, о бездуховности подрастающего поколения несколько преувеличены…

Городской конкурс «Все стихи и все поэты», который недавно состоялся в усадьбе Волконского среди школьников, показал, что ребята читают стихи далеко не по школьной программе: Ахматова, Цветаева, Лифшиц, любовная лирика Маяковского, Бунин… И такой набор заставляет задуматься: ведь все эти прочитанные строфы пронизаны любовью к своей стране. Это не тот патриотизм с металлическим скрежетом автоматного затвора. Это тот патриотизм, который позовет девочек и мальчиков, юношей и девушек любить и защищать Родину.

В последнее время я все чаще задаюсь (и задаю другим) один вопрос: «Считаете ли вы, что в стране есть проблемы с патриотическим воспитанием?»

Казалось бы, наблюдая с экранов ТV, читая в СМИ о том, как развиваются и Юнармия, и различные патриотические клубы, как ширятся соревнования по прикладным видам военно-спортивного направления, как лихо маршируют мальчики и сноровисто собирают автоматы девочки, можно сказать, что проблем здесь нет.

Но иногда возникает сомнение: не подменяем ли мы понятие "воспитание патриотизма" понятием "воспитание мужества"?

Мужество и патриотизм – не одно и то же.

Патриотизм понятие более объемное, а мужество лишь одна из составляющих сторон.

Я могу ошибаться, но идеология патриотизма как простой обыденной любви к стране в России и СССР заключалась не в том, чтобы научить наших детей, а потом уже и взрослых, умирать за страну. А в том, чтобы научить жить и строить, любить и восхищаться ею. Мечтать о ней! О ее будущем. И если этого добиться, то тогда не возникнет вопроса, КТО и КАК будет ЕЕ защищать!

Для себя я давно сделал единственный вывод: воспитание патриотизма – есть обучение детей с самого малого возраста чтению хороших и добрых книг о своей стране, через понимание, что твоя сторона лучше всех на свете, что березы и в России и в Канаде одинаковые, но твоя береза ближе тебе. Потому что вы росли вместе. Потому что она и без тебя расти будет, а вот ты без нее, скорее всего, зачахнешь.

И сверхзадача патриотического воспитания детей, желаем мы этого или нет, должна перейти в семью. А не к учителю ОБЖ или руководителю военно-патриотического клуба.

Более того, именно семья зарождает основы патриотизма, основы любви к своему околотку, своей улице, к матери и отцу.

Сейчас снова очень развивается военная составляющая этого главного аспекта воспитания гражданина страны. Не отрицаю – военная подготовка, память о ветеранах и войнах очень важна. Но мы не можем без переборов.

Как сказал один умный военный – мы просто готовим допризывников. Но это ли главное? Мы готовим бравых солдат и крутых девчат в беретах. Но что формируется у них в головах, какая матрица закладывается?

Общий ответ будет, думаю, один – память о войне и погибших.

Все правильно. И мы еще поговорим об этом. Просто давайте определимся: рассказывать о подвигах наших дедов и отцов – это значит воспитывать мужественное, священное отношение к прошлому. К памяти.

Воспитывать МУЖЕСТВО – это очень важно! Но подменять только УРОКАМИ мужества патриотическое воспитание вообще, на мой взгляд, неправильно!

Задумайтесь, почему в школах проводят из года в год конкурсы «Рисуют мальчики ВОЙНУ»? Однако я ни разу не слышал о таком конкурсе – «Рисуют мальчики МЕЧТУ»?

На мой взгляд, такая тема более патриотична. Потому что заставит детей наших думать о стране, о своем поселке, о друзьях. Тут ведь не солжешь! И тогда мы можем узнать, что в матрицу у детей закладывается. Помните фильм «Доживем до понедельника»? Какая там была тема сочинения? «Мое представление о счастье».

Не берусь утверждать, что подобных конкурсов вообще не бывает. Бывают. Просмотрел по стране массу конкурсов. Есть про зиму, про весну, «Моя семья», «День святого Валентина», «От сердца к сердцу».

Все они хороши. Но они не о стране, не о любви к ней и, главное, НЕ О МЕЧТЕ!

И когда разговариваешь в классах на эту тему, чувствуется сильное замешательство: многие ребята просто путают личные мечты о хорошей жизни с мечтой о том, чтобы страна жила лучше в целом. Они этой мечты просто пока не видят.

И это, на мой взгляд, проблема, от которой становится все тревожней.

Отчего так в России березы шумят

Почему я вдруг озаботился темой патриотизма? Казалось бы, ничего ему не угрожает – в преддверии юбилея Победы в стране только и разговоров о патриотизме молодежи, о вахтах памяти, о заботе ветеранам.

Все так, да не так.

Осенью прошлого года мне довелось беседовать со студентами 18-19 лет. На вопрос «что побудит вас защищать свою страну» один парень ответил: «Только семья! Я буду защищать ее».

Замечательная мысль. Глубокая. И правильная.

Но вот что выяснилось дальше. Оказывается, этот парень не видит себя… в России! Он собирается после получения образования уехать в Канаду. Я уточнил – с семьей? Студент ответил, что конечно. И дальше стало очень неуютно и ему, и его преподавателям.

Получалось, что если вдруг (не дай Бог) случится конфликт между нашими странами, у него станет дилемма: в какую армию идти? Ведь его семья получила новую Родину! И парень, потупив глаза, ответил, что, наверное, защищал бы свою семью в рядах… канадской армии. Даже против России!

Напомню – это был уже студент! Человек, который прошел все ступени военно-патриотического воспитания в школе. Он искренне любит наше прошлое, глубоко уважает ветеранов и их героическую жизнь.

Но!

У меня возник вопрос: а почему вся страна не стала его семьей?!

Я начал допытываться до истины. Понимая, что парню очень неудобно отвечать в публичном пространстве, не стал его давить при однокурсниках. И потом, когда уже все разошлись, мы закончили наш разговор.

На прямой вопрос – почему он будет воевать не за страну, а только за семью, он ответил: наши деды воевали за мечту, а сейчас за что воевать? И он перечислил массу фамилий людей у власти, у которых и двойное гражданство, и миллиарды, и абсолютно наплевательское отношение к стране!

Запомним этот вывод!

Знаете, мне стало очень стыдно. Потому что я не сразу нашелся, что ему ответить. Говорить о березах за окном? Они в Канаде такие же.

Оказалось, что на его курсе очень многие думают точно так же. Да, если у них будут российские погоны, они, конечно, будут защищать Россию. Но с той ли истовостью, с которой шел на амбразуру Александр Матросов или полз по сугробам Алексей Мересьев?

Что же происходит в стране?

У нас вдруг стал модным старый лозунг: «патриотизм – последнее прибежище для негодяев». Особенно он развит среди молодой либеральной общественности. Но ведь мало кто знает его происхождение!

На самом деле, доктор Джонсон, автор этого афоризма, имел в виду тот факт, что многие преступники XVIII века использовали уложение в своде законов, позволяющее им избежать сурового наказания: клятва на верность королеве в патриотизме. Их не вешали, а ссылали на работы в колонии.

Значит, патриотизм понятие очень важное и, буду утверждать, основополагающее в любом обществе.

На мой взгляд, идет плановая война на уничтожение нашей уже генетической памяти. Патриотической памяти. Вроде как нам оставили нишу – хотите говорить о своей, подчеркну, СВОЕЙ войне – говорите. А мы ваших детей поведем другим путем.

И ведут!

Вы знаете о том, что в 80% случаев в современном исполнении песня «Священная война» исполняется уже в отредактированном варианте. Ее «слегка» подправили.

Как два различных полюса

Во всем враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они – за царство тьмы!

Здесь были точные акценты – кто есть кто! Теперь они кому-то уже не нужны. Побеждает толерантность?

Наши либералы стремятся микшировать различия нравственные между Россией и западным миром. Мол, ну, была война. Пора бы и забыть! Мир, дружба!

И это видят наши дети!

Вы обращали внимание, как ненавязчиво нам редактируют историю, как идет ползучая даже не декоммунизация, а контрреволюция. Как думаете, зачем исчезли буквы СССР со шлема Юрия Гагарина на многих плакатах? Я думаю, не случайно. Хотя бытует и версия, что, якобы, забыли написать изначально. Извините, в те года такое не упускали из виду.

Скажите на милость, кто додумался отредактировать «Айболита» в угоду нынешней власти? «Как я рад, как я рад, что поеду в… Санкт-Петербург»!

И это попадает в матрицу наших ребят.

Думаете, такая редактура случайна? Вот вам еще пример! Добрались до Маршака:

– Это что за полустанок? –

Закричал он спозаранок.

И с платформы слышит вдруг –

Это город Петербург!

И таких историй, увы, масса

Наступление на патриотизм идет изнутри: декоммунизация в соцсетях. Обычные граждане для получения хайпа множат ненависть к прошлому. Что мы им противопоставляем? В каком виде?

Куда идем сегодня мы?!

Сегодня мы можем говорить о том, что либеральная часть писателей, историков, преподавателей вольно или невольно производят ревизию истории. Война, на которой базируется сегодня патриотическое воспитание, через 10–15 лет, с исчезновением участников и детей войны, может стать совсем другой— Жуков-сатрап, не щадящий солдат, Сталин-вампир, битвы выигрывали за счет гор трупов, миллионы сдались в плен, лишь бы не быть репрессированными…

В современных фильмах процветает военная жестокость, сплошные штрафбаты, насилие и минимум понимания— откуда ноги растут у того патриотизма, той любви к стране, за которую и молодые, и пожилые шли под танки. Вы можете мне ответить— за что воевали наши деды?

Нам уже 30 лет вдалбливают в голову, что патриотизм был рожден чуть ли не страхом перед заградотрядами. Но давайте вспомним Первую мировую войну. Неграмотные крестьяне с оружием, когда им надоела война, повернули штыки, и царизм закончился.

Тогда почему почти 15 миллионов солдат не повернули оружие против «сатрапов» в Государственном совете обороны?

Да потому, что они все воевали за МЕЧТУ!!! Защищали будущее СВОЁ, СВОИХ ДЕТЕЙ. Они верили, что построят новую страну. Что жить станет лучше. Что страна идет в нужном направлении. Тяжело, трудно, но идет!

В. И. Ленин говорил, что самым массовым искусством для нас является кино и цирк.

Что мы имеем сегодня?

Я взял производство фильмов для детей, что идут в прокате нашей страны. Сделаны они в США и России. И вот такая статистика за пять лет: США выпустили без учета мультфильмов 21 фильм, а Россия— тринадцать. В два раза меньше!

Самое мощное искусство явно находится не в наших руках.

Я часто у школьников спрашиваю: «Вы видели фильм „Рэмбо“, все его части?» И 95% школьников от 1 по7 класс отвечают радостно, что видели. —«Нравится?»— «Да!!!»

Вопрос: «А кто там сам главный злодей?»

Главный «злодей» в этом американском сериале— советский солдат! А дети болеют за американского зеленого берета, который десятками убивает наших солдат! И этот фильм уже десятилетиями идет по ТВ. Государственному!

Микрочастицы ненависти к нашему прошлому прочно осаждаются в матрицах юных мозгов!

И это— война на уничтожение!

Что мы можем противопоставить всему этому наступлению толерантности и просто распущенности?

Как это ни прозвучит странно и пафосно, но на передовой по воспитанию патриотизма находятся сегодня не только те боевые офицеры, что проводят уроки ОБЖ, учат стрелять и ползать, рассказывают овойне. Напередовой— педагоги, библиотекари и детские писатели. Потому как привить любовь к своей стране может только чтение и хорошая литература о Родине.

В ее мельчайших проявлениях: река, дом, друзья, тайга, родная улица и дом.

Все мои книги идут под одной рубрикой— «Для семейного чтения». Потому что лично я считаю, что нет ничего важнее, чем сесть рядом со своим ребенком, спрятать телефон и почитать ему любую книжку. Хотя бы полчаса. Обсудить ее. Побудить задавать вопросы. Понимаю, это тяжело. Но только таким образом мы сможем связать поколения, и не прервется связь времен.

Как-то на встрече со взрослой аудиторией (мой возраст) я спросил: «Вы читаете внукам книжки?». Ответ ошеломил: «Нам некогда!».

Знаете, чем эти бабушки занимаются дома? Ютуб-канал и телеграм-канал. Бабушки-онлайн в интернет-политике!!!

Как-то английский писатель Нил Гейман написал: «Если вы не цените библиотеки, значит, вы не цените информацию, культуру или мудрость. Вы заглушаете голоса прошлого и вредите будущему».

Лучше не скажешь. Разве что напомнить слова Альберта Эйнштейна, которого однажды спросили: «Как мы можем сделать наших детей умнее?». Его ответ был простым и мудрым: «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше сказок».

Вот поэтому я и пишу сказки.

Мы должны вернуться к истокам путем организации семейного чтения, к пониманию своего места в современном мире. К любви к своему поселку, городку, речке и озеру. Нам не нужна любовь к автомату— если потребуется, с рогатиной пойдем. Нам нужна любовь к стране. Нам нужна общая мечта.

В мире происходит страшная вещь: обесценивание опыта предыдущих поколений. Если раньше отец мог передать сыну модель успешного взаимодействия с миром, которая обеспечивала достижение целей, то сейчас это не работает. Сегодня многие родители передать такую модель своим детям не смогли. Вообще. Никаких ориентиров в жизни не передали. Отец не передает своих житейских навыков сыну, мама— дочери. Только бытовые привычки.

Вам нравится идея введения в стране «матчества»? Когда мама дает свое имя как отчество ребенку? Это ведь отголоски того, что мы с вами недоработали. Эффект оружия массового поражения— интернета! Это уже совсем рядом с родителем №1 и родителем №2.

И мы очень толерантно вольемся в европейскую гильдию ЛГБТ. Зачем нам тогда патриотизм будет нужен?!

Дальше — больше. Вызнаете, кто предложил ввести в России лишь начальное образование? Денис Драгунский! Сын известного писателя Виктора Драгунского. Наверное, вы каждый читали его «Денискины рассказы»…

Завершая свой рассказ, сделаю небольшие выводы.

Нужно возрождать хорошую детскую литературу. Делать ее доступной и по темам, и по ценам.

Не мне вам говорить, когда начинается человек. Когда он еще лежит поперек лавки. И слушает сказки.

Если взять литературу в Иркутской области после Распутина. Есть боевики. Но больше всего у нас пишут мемуары, пишут про Озерлаг, рыщут в поисках подробностей того, как сидели в лагере Русланова и писатель Петров, о котором, кроме автора, никто уж и не помнит, про то, как плохо жили в СССР.

А где повести и романы о современных героях? О тех, кому хотелось бы подражать?

Нет их.

У нас исчезают образы для подражания. Герои современности - Дом-2 (Бузова), некто С. Зверев, Камеди Клаб, Петросян, Рэмбо, Терминатор, Гарри Поттер, непонятные голые герои на сценах театров.

Прежнему поколению повезло больше. У нас был Павел Корчагин, Маресьев, Тимур с командой, Васек Трубачев, Володя Дубинин, Ника Королева, Зоя Космодемьянская, Юрий Гагарин, Да много кто был.

Требуется не так уж и много: каждому на своем месте помнить «С чего начинается Родина…»

***

Я говорил с детьми— многим уже неинтересен ХХ век. Неинтересны войны.

О чем на уроках ВОЕННОГО патриотизма мы будем говорить через три года? Почему через ТРИ? А потому, что в Иркутске осталось всего 380 ветеранов, видевших войну.

Уйдут и дети войны. И мы останемся один на один с активной и агрессивной информационной войной против наших детей.

Ведь уже много столетий прошло с тех пор, как на Востоке придумали гениальный тезис: «ХОЧЕШЬ ЗАВОЕВАТЬ СТРАНУ— ВОСПИТАЙ ЕЁ ДЕТЕЙ».

И этот тезис очень живуч.

Расскажите об этом своим друзьям!

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