Ялта-1945: как это было?

Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции союзных держав.

Министерство обороны России поместило на своем сайте рассекреченные документы, связанные с проведенной 75 лет назад Ялтинской конференции союзных держав. Публикация этих материалов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением работы по охране и защите исторической правды, противодействию фальсификации истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Открывает раздел доклад командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала Сергея Горшкова от 19 января 1945 г. о подготовке к встрече руководителей трех держав. Эта работа велась скрупулезно. Было, в частности, предписано организовать салют почетных караулов, выделить переводчиков, офицеров-экскурсоводов, а также, цитируем, "изучить офицерским составом правила взаимоотношений с иностранцами, положение о флагах и салютах".

Для защиты Ялты от возможных атак с моря и с воздуха в город перебросили значительные силы. Об этом рассказывают боевые директивы штаба Черноморского флота. В них сказано: "Для усиления береговой обороны Ялты передислоцировать и установить в районе Симеиза 76-мм батарею 386-го Отдельного краснознаменного батальона морской пехоты...". "Для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району Главной базы, - организовать дальний морской дозор в составе двух подводных лодок".

Директивами предписывалось создание из состава истребительной авиации Черноморского флота Северной и Южной групп ВВС для прикрытия южного Крымского побережья, аэродромов Саки, Сарабуз и Севастополя. А, к примеру, для помощи вынужденно севшим на воду самолетам был выделен эскадренный миноносец.

Посетители раздела также смогут ознакомиться с картами-схемами организации обороны некоторых участков города. К примеру, в разделе представлены рассекреченные командирские карты черноморского побережья, морского дна Азовского и Черного морей с пометками и описаниями оперативной обстановки.

В особом режиме работали Военно-воздушные силы: "В соответствии с решением Наркома ВМФ и командующего артиллерией Красной армии, на базе истребительных частей ВВС ЧФ и 126 авиационной дивизии ПВО - образовать Южную группу ВВС с задачей обороны южного побережья Крыма", - говорится в приказе командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения специально для проведения конференции в Ялте. "В сложившейся оперативной обстановке на Черноморском театре возможны налеты боевой авиации противника на наши аэродромы, корабли в ВМБ и порты южного побережья Крыма", - указывается в боевом приказе, - "Южная группа ВВС самостоятельно и во взаимодействии с группой войск ПВО КА не допускает налетов авиации противника на южные районы Крыма, уничтожает одиночные и группы самолетов днем и ночью, методом перехвата, патрулирования в зонах и дежурством на земле всего боевого состава".

Как свидетельствуют документы, особое место в организации обороны занимала подготовка осуществления связи не только между подразделениями Красной Армии, но и с авиацией и ВМС союзников. В отчете начальника связи Черноморского флота контр-адмирала Громова указаны ресурсная база, система работы и схема узлов связи. На недавно оккупированном и разрушенном побережье заново пришлось создавать систему связи между городами не только в пределах полуострова, но и до столицы Советского Союза - Москвы. Для нужд правительственной связи выделялись отдельные провода: "Отделу правительственной связи были полностью переданы от Севастополя до Симферополя - четыре провода, до Ялты - три провода, до Евпатории - два провода". Кроме того, командованием была поставлена задача обеспечения радиосвязью американской и английской военно-морских миссий.

При выполнении поставленных перед связистами задач, возникли вопросы по выбору мест дислокации подвижных радиостанций: "Особые трудности представил выбор месторасположения подвижных раций. Ялта, опоясанная горным хребтом, характеризуется плохим прохождением коротких радиоволн. Поэтому вопросу выбора месторасположения подвижных раций было уделено серьезное внимание".

А вот как выглядит радиообмен между нашими, английскими и американскими моряками. Начальник связи Черноморского флота контр-адмирал Громов докладывает начальству:: "Радиообмен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был незначительным, но следует отметить: ...по американским кораблям - ...знание и умение пользоваться русскими сочетаниями,... вольность в эфире и многословность". И далее: "По английским кораблям: ...исключительная четкостью работы на ключе... исключительная лаконичностью при применении международного кода".

Связь также была установлена с базами союзников на острове Мальта и в Гибралтарском проливе, откуда приходили сообщения о маршруте и движении самолетов иностранных делегаций. "Срывов управления связью за период подготовки и проведения конференции - не было", - подводит итог в отчетном документе начальник связи флота.

В разделе представлены рассекреченные списки прибывающих самолетов с членами иностранных делегаций. Согласно им, президент США и премьер-министр Великобритании прилетели на американских самолетах С-54 (это грузопассажирский борт, известный как Douglas C-54 "Skymaster"). Причем, самолет Рузвельта приземлился на пять минут раньше самолета Черчилля. Сопровождение гостей также было возложено на авиацию Черноморского флота.

Для участников конференции подготовили специальные палаты и выделили опытный медперсонал в военно-морском госпитале. Кроме того, было организовано лабораторное исследование питания и водоснабжения прилетевших в Ялту иностранных делегаций. Проводились ремонтные работы, траление бухты военно-морской базы, Ялтинского порта и подходов к ним, было выполнено разминирование Английского кладбища. Об этом упоминается в докладе начальника главной военно-морской базы Черноморского флота.

Отдельного внимания заслуживают ранее не публиковавшиеся фотоснимки. В частности, рассказывающие о походе Уинстона Черчилля на Сапун-гору и экскурсии американских моряков на смотровую площадку. Есть также снимки совместных застолий англичан и американцев с героями-черноморцами. А еще - немало кадров, показывающих, каким оставили после себя город-курорт немецкие оккупанты.

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