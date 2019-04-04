"Царь-Книга": уникальный "учебник по руководству Россией"

Лицевой летописный свод Ивана Грозного называют также Царь-Книгой. Она представляет собой повествование о событиях мировой и русской истории, созданное в 60—70-х годах XVI века. В чем уникальность данного произведения, почему ему нет аналогов и в чем особенности его создания рассказал художник Игорь Вишня на «Квартирнике» в пресс-центре «Росбалта».

«Такого издания в мире больше нет, оно создано в единственном экземпляре специально для царской библиотеки. В нем около 10 000 листов и порядка 18 000 миниатюр. Томов изначально было девятнидцать, но, к сожалению, сохранились только десять», — рассказал Вишня.

Свод начал создаваться предположительно в 1568—1576 годах. Однако некоторые историки полагают, что первые тома были написаны на несколько десятилетий раньше. Заказчиком исторического произведения выступил Иван Грозный. В работе принимал участие один из самых приближенных для царя людей — Алексей Федорович Адашев.

По словам, Игоря Вишни, свод имел для царя особое значение. «Он воспринимался как сакральный текст, подтверждающая Ивану Грозному законность его нового царства и что Москва — это третий Рим», — поведал художник.

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Интересно, что в книге присутствуют изображения не только исторических деятелей, но и простых людей. Также существует мнение, что Царь-Книга служила учебником жизни для царских детей. Некоторые тома долгое время находились в распоряжении царевичей, например Алексея Федоровича. По словам художника, к книгам в принципе в то время относились очень серьезно, а XVIвек к тому же стал расцветом лицевых рукописей. До этого подобных произведений не создавалось.

«Лицевые рукописи появились довольно поздно, поскольку были очень дорогими. В основном создавались только текстовые. Лицевые рукописи начали изготавливать в XV веке, но речь шла о единичных экземплярах. Царь-Книга стала первым в своем роде подобным произведением в истории Руси», — рассказал Вишня.

По инф. rosbalt.ru

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