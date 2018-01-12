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Старый Новый год: история праздника
По инф. culture.ru   
12 Января 2018 г.
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Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом — в январе мы отдыхаем больше недели. Однако праздничное настроение сохраняется и после окончания официальных каникул, ведь 13 января вся страна отмечает старый Новый год. О том, когда и как появился праздник с таким противоречивым названием, рассказывает «Культура.РФ».

Новогодняя дореволюционная открытка. Россия, до 1917 года.

Новогодняя дореволюционная открытка. Россия, до 1917 года.

Старый Новый год пришел в нашу культуру вместе со старым стилем летоисчисления.

В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому. Первый был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии. Григорианский календарь же был более точным, его создали в XVI веке с учетом новейших знаний об устройстве вселенной. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для ведения международных политических и экономических дел и приводила к забавным казусам в повседневной жизни. Например, по датам на почтовых штемпелях выходило, что телеграмму получили в Европе на несколько дней раньше, чем отправили в России.

Переход на западноевропейский календарь произошел 14 февраля 1918 года. Согласно декрету, главной целью всего проекта было «установление в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления».

Появился и необычный праздник — старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю, который не был забыт в народе. Однако праздновали старый Новый год не так масштабно, как ночь с 31 декабря на 1 января.

Русское духовенство не согласилось с переходом на новый стиль и не отказалось от юлианского календаря. Но это было не так важно для большевиков, которые уже подписали Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Старый стиль стал неофициальным.

Сегодня Русская православная церковь до сих пор использует юлианский календарь. Поэтому Рождество в нашей стране празднуется 7 января, а в католических государствах — 25 декабря. Новый год, а точнее «новолетие», православная церковь отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю) — не от Рождества Христова, а от сотворения мира. В период светских новогодних праздников верующие держат Рождественский пост.

Непосредственно 1 января поминают святого мученика Вонифатия, которому следует молиться, чтобы избавиться от пьянства (недуг винопития).

Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать старый Новый год существует не только в нашей стране. Подобные праздники есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Во всех государствах появление необычной даты связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции. В немецкоязычных регионах Швейцарии, например, 13 января отмечают старый День святого Сильвестра, наряжаются в маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом. В Македонии в Новый год по старому календарю устраивают карнавалы. Аналог нашего праздника есть в Уэльсе — фестиваль Хен Галан. Он тоже означает наступление Нового года по юлианскому календарю, и в этот день дети могут «колядовать» — ходить по домам и получать сладкие подарки.

В России старый Новый год по статистике отмечают около половины населения страны, собираясь за праздничным столом. А целый ряд музеев и культурных организаций посвящает празднику тематические выставки.

Источник: culture.ru

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