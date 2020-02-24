Спасибо товарищу Сталину… за наши родные «шесть соток»!

Считается, что понятие «шесть соток» как синоним личного огорода или сада появилось при Хрущёве. Однако впервые участки размером 600 квадратных метров для выращивания овощей и ягод стали выделять трудящимся по указанию Иосифа Сталина ещё в конце 40-х годов. Как была организована эта работа, наглядно показывает постановление Совмина СССР от 24 февраля 1949 года «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих».

Документ предписывал выделять под огороды свободные земли городов и посёлков, предприятий и учреждений, в полосах отвода железных и шоссейных дорог. Лучшие и ближайшие к городам участки полагалось отдавать семьям погибших воинов и инвалидам Великой Отечественной войны. Тем, у кого уже были приусадебные участки, огороды не полагались. Местным властям поручили помогать рабочим, уделяя особое внимание урожайности картофеля и овощей. Минсельхоз организовывал продажу семян огородных культур, а Минторговли — удобрений.

Если у служащих не было огорода, они могли претендовать на свой сад. Размеры участков под них зависели от места расположения: в городах — до 600 кв. метров, а за пределами населённых пунктов участки могли быть в два раза больше.

Чтобы оставить себе эти земли в бессрочное пользование, получатели садов должны были пять лет непрерывно отдать работе на своём предприятии. Это правило не касалось тех, кто ушёл с работы на пенсию или вследствие инвалидности, либо умер. При переезде в другой город садовый участок нужно было отдать, но новые владельцы возмещали прежнему его затраты (размер возмещения определяли местные власти).

Документ обязывал владельцев садов в первые три года полностью освоить участки личным трудом, в том числе посадить там фруктовые деревья и ягодные кустарники (крыжовник, малину, смородину и другие). Необходимое количество устанавливали местные власти — и если человек не выполнял это условие, сад у него забирали.

Зато были льготы: за сады и огороды рабочие не платили земельный налог, также не облагались налогом доходы с таких участков. Рабочим, пенсионерам учащимся и инвалидам войны также полагался сезонный абонемент для проезда на свои «фазенды».

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По инф. pnp.ru

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