Мосты моей жизни

Сегодня в СМИ широко обсуждается победоносное строительство Крымского моста. Мост, действительно, грандиозен и ещё долго будет служить примером гордости россиян. Но в памяти всплывает другая, не менее великая стройка, и имя ей – БАМ. В 70-80-е годы прошлого столетия её называли «стройкой века», а в девяностые она вдруг стала «дорогой в никуда». Тогда только ленивый не принижал её значимость. И сейчас, в преддверии 45-летнего юбилея с начала строительства БАМа, хочется вспомнить основные вехи пройденного пути – мосты на этой магистрали. И не только на ней...

В 1976 году, после окончания Днепропетровского института инженеров транспорта, я молодым специалистом поступил на работу в «Мостоотряд-31» в Иркутске. Тогда как раз близилось к завершению строительство нового моста через Ангару (ныне Иннокентьевского) длиной более километра.

Сначала работал мастером на возведении русловой опоры № 7. При устройстве фундамента опоры пришлось работать на дне Ангары, на восьмиметровой глубине, под защитой шпунтового ограждения. Затем, в качестве инженера ПТО, осуществлял приемку болтовых и сварных соединений металлических судоходных пролётов моста. Этот мост примечателен ещё и тем, что на нём впервые за Уралом применена сварка металлических конструкций пролётов. Работа шла круглые сутки, десятки сварщиков с личным клеймом со всего СССР осуществляли сварку – общая протяжённость сварного шва на трёх пролётах составила более 21 километра.

И вот 28 октября 1978 года, в день приёмки моста, 250 гружёных КРАЗов встали на судоходном пролёте моста длиной 153 м. Присутствующим стало страшновато, когда прогиб пролёта достиг 39 см, но потом все вздохнули с облегчением, узнав, что допустимый прогиб от данной нагрузки составляет 47см. Мост работает и по сей день, и будет работать ещё много лет. На этой стройке я вдоволь, как говорят, «нанюхался пороху» и бесконечно благодарен моим первым учителям – инженерам с большой буквы: Соколову Владимиру Владимировичу и Ивонину Владимиру Александровичу. Забегая немного вперёд, скажу, что, спустя много лет, я вновь встретился с красавицей Ангарой на строительстве уже Академического моста, но уже в качестве директора Мостоотряда-45.

В 1980 году мы с женой решили уехать на БАМ, влекомые, что греха таить, не только романтикой большой стройки, но и меркантильными интересами: заработать денег на квартиру, получить по чеку машину. Уехали так «годика на три». И даже не предполагали, что эти «годика три» растянутся на двадцать с лишним лет и что «романтика стройки» напрочь затмит собой всякие материальные блага. Начинали в Мостоотряде-45, расположенном в посёлке Магистральном. Я там работал сначала инженером ПТО, затем прорабом и старшим прорабом, заместителем начальника, главным инженером, а с 1993 по 2004 год начальником этого мостоотряда, впоследствии переименованного в «Сибмост-45».

Что можно сказать об этой организации, том времени и тех людях? Это была не общность суровых строителей мостов с полувоенными порядками и беспрекословным исполнением приказов и распоряжений, а просто семья (не путать с семейственностью) сплоченных общими целями людей. От руководителей до рабочих. Людей, с полуслова понимающих друг друга, и готовых прийти на помощь товарищу в трудную минуту. (А семейственность выражалась лишь в том, что дети многих работников, повзрослев, пошли по стопам своих родителей, заняв достойное место в коллективе). И самое главное – человека там ценили и уважали по делам его. А дел в нашем мостоотряде было много. Так много, что даже упомянуть все построенные нами мостики, мосты и мостища в этой статье нет возможности. Вспомню лишь самые яркие моменты.

Первым нашим крупным мостом на БАМе был железнодорожный мост через реку Киренга. Затем, по мере продвижения на восток, были возведены крупные мосты через реки Умбелла, Тыя, Гоуджекит, Кичера, Муякан, Муя, Ангаракан, Малая Койра. Мостоотряд принял участие и в строительстве опор гигантского моста через Витим, который возводился в труднейших геологических и гидрологических условиях.

Последним нашим аккордом стал «золотой мост» через реку Большая Койра в Читинской области, почти в месте стыковки западного и восточного участков БАМа. На его 88-метровой ферме расписались все участники строительства моста, отметив конец более чем 700-километрового пути, пройденного нашим мостоотрядом. На этом пути было построено больше сотни и более «мелких» объектов: мосты двух обходов Северомуйского тоннеля, подъездного пути к Чинейскому и Эльгинскому месторождениям, мосты основного хода трассы.

После окончания строительства БАМа наш мостоотряд в 80-90-х годах сдал в эксплуатацию ряд объектов на Красноярской, Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорогах. Но основным направлением в строительстве объектов стали уже автодорожные мосты. Как раз к этому времени подоспели и лихие 90-е. Я имею в виду не разгул криминала в стране, а жесточайший дефицит финансирования строек, неплатёжеспособность заказчиков, разгул бартера. Но и в это смутное время строительство не прекращалось. Так, в 1998 году мостоотряд «изловчился» сдать в эксплуатацию 400-метровый мост через реку Киренгу. Именно «изловчился», иначе не назовёшь, учитывая тогдашнюю удушающую атмосферу со средствами. Большую роль в этом сыграла помощь нашего основного заказчика – управления по строительству дорог «Иркутскавтодор» и его тогдашнего руководителя Сергея Семеновича Шабурова. Сдача объекта стала событием областного масштаба, её даже посетили представители руководства области. Также под эгидой Иркутсавтодора Мостоотряд-45 построил мосты на автодорогах Иркутск – Б. Голоустное, Усть-Кут – Уоян, большие мосты через реки Таюра и Белая, ряд объектов в Заларинском, Черемховском, Ольхонском, Зиминском, Жигаловском, Качугском, Бодайбинском районах.

В 2002 году, менее чем за год, был построен 150-метровый мост через реку Тутуру в Жигаловском районе, который стал примером слаженности в работе строителей. Дело в том, что этот объект находился вдалеке от железной дороги и наших баз – в 370 км от Магистрального и 450 км от Иркутска. Зимой автотранспортом все грузы доставлялись на объект с базы в Магистральном по зимнику через Ковыктинское месторождение, летом – с базы Кая в Иркутске. Сейчас в это трудно поверить, но за столь короткий период автомобилями было перевезено около пяти тысяч тонн различных грузов. И вот менее чем через год в беспросветной глуши тайги вырос красавец мост, поразив своим видом даже всё повидавших строителей.

Сейчас трудно представить, как выживали коллективы строителей в те лихие 90-е. Безденежье и полугодовые задержки зарплат, когда хотелось выть от бессилия: как прокормить полутысячный коллектив и их семьи? Но нет худа без добра. В середине 90-х у нашего мостоотряда появился весьма мощный, а главное, платежеспособный заказчик – компания «Русиа Петролеум», которая занималась освоением Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Возглавил тогда эту фирму бывший заместитель председателя облисполкома Ю. А. Ножикова – Лев Анатольевич Платонов. Благодаря регулярному поступлению от заказчика «живых» денег за выполняемые работы, наш коллектив значительно улучшил своё финансовое состояние: были погашены задолженности по зарплатам и налогам, появилась возможность решать проблемы других участков строительства.

В начале2000-х наш мостоотряд принимал участие в строительстве Академического моста через Ангару в Иркутске. Наш коллектив проработал на этом важном для областного центра объекте с 1999 по 2003 годы, заложив первую буронабивную сваю в фундамент опор этого моста.

Второй знаковой стройкой для Мостоотряда-45 стала, как её тогда называли, «президентская трасса»: автодорога Чита – Хабаровск. На ней наш мостоотряд построил более десяти мостов на востоке Читинской области. В то же время был сдан большой автодорожный мост через Лену у п. Пономарево и путепровод через главный ход ВСЖД у п. Куйтун. А ещё красавец подвесной 250-метровый пешеходный мост, соединивший берега Иркута, возвысился своими 35-метровыми пилонами в селе Шаманка Шелеховского района. Такой же мост был воздвигнут и через реку Лена в Качуге.

Перечисляя многочисленные строительные объекты Мостоотряда-45, невозможно не сказать и о «виновниках торжества», под чьим руководством свершались все эти стройки – Андрей Григорьевич Стояновский, Сафрон Петрович Фарфуляк, Юрий Григорьевич Любимов, Леонид Иванович Проскряков. Именно эти руководители нашего мостоотряда в разные годы создавали ту крепкую и сплочённую семью мостостроителей и направляли её на решение самых важных и трудных задач.

И то, что почти все они впоследствии стали руководителями знаменитого на всю страну треста «Мостострой-9», подтверждает высокий уровень нашего мостоотряда, как кузницы кадров. А ещё в этой «кузнице» трудились замечательные инженеры: Анатолий Азовский, Олег Малышев, Анатолий Ткач, Виктор Геращенко, Виктор Лыжин, Фарид Гадиев, Наталья Сафонова, Владимир Сорокин, Нина Аветикова, Людмила Веденеева, Владимир Прохоренко и многие-многие другие.

И уж никак нельзя забыть «людей простого труда» – монтажников, механизаторов, плотников, арматурщиков-бетонщиков, водителей, операторов бетонных заводов, машинистов буровых станков, чьими руками строились все эти грандиозные и не очень, но такие важные для нашей страны мосты: Виктор Задорожний, Анатолий Корнюхов, Александр Телешман, Владипир Закиров, Владимир Лопухин, Василий Онацкий и многие другие.

Да все члены нашего замечательного и поистине трудового коллектива «Мостоотряд-45» заслуживают одного названия – герои. Просто перечислить всех, чьим трудом ковалась слава нашего мостоотряда, невозможно – для этого понадобится целая книга...

Константин Васильевич ВЕДЕНЕЕВ – ныне пенсионер, а в прошлом инженер-мостостроитель с более чем 30-летним стажем

P. S. Данная статья не является автобиографической и не преследует цели отражения моей роли в строительстве тех или иных объектов. Просто, вспоминая былое, хотелось рассказать об организациях, в которых пришлось работать и о людях, с кем довелось делать общее дело.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ