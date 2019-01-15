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Как переодели русских 319 лет назад
Ксения Редичкина, pnp.ru   
15 Января 2019 г.
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14 января 1700 года в Москве был объявлен именной указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского», в котором было приказано сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы.

14 января 1700 года в Москве был объявлен именной указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского»

Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. Их жёны и дочери также должны были вместо русских сарафанов и телогреек носить юбки и платья.

В Указе говорилось: «Боярам, и окольничим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и дьякам, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобным; а то платье, кто успеет сделать, носить с Богоявлениева дня нынешнего 1700 года, а кто к тому дню сделать не успеет, и тем делать и носить, кончая с нынешней Сырной недели».

По своему типу венгерская одежда была схожа с польской. Для богатых одеяний использовался шёлк, бархат, батист, узорчатая парча, шерстяные ткани. Меха ценились дорого и служили признаком благосостояния. Костюм знатных и состоятельных людей, как мужской, так и женский, украшался вышивкой с ренессансными мотивами, кружевами, шнурками, галунами, позументами, ювелирными украшениями из золота и серебра с драгоценными камнями, жемчугом и широким применением цветных эмалей. Платье венгерского типа имело свободный крой, а его длина была близка старым русским одеждам.

Европейские платья должны были надевать и мужчины, и женщины

Европейские платья должны были надевать и мужчины, и женщины. Разумеется, в петровские времена было много противников как бритья, так и ношения европейских костюмов. Новые порядки приживались с трудом. Переходу на европейское платье противились; указы приходилось повторять, вывешивать на городских воротах чучела с образцами, брать с ослушников пошлину, а мастерам грозить жестоким наказанием.

В декабре 1701 г. вышел новый указ императора «О ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде немецких сёдел». Пётр I приказал носить иностранные одежды уже не только придворной знати и чиновникам, но и большинству москвичей и жителей других городов. С 1701 по 1724 годы было издано 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделку форменного и праздничного платья.

По инф. pnp.ru

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