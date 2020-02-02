2 февраля: день победы в Сталинградской битве

Крупнейшее сухопутное сражение, одно из определяющих в Великой Отечественной и Второй мировой войнах завершилось поражением войск вермахта и их сателлитов второго февраля 1943 года. В честь этого события в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем символом величайшего человеческого страдания. Этот символ сохранится в веках. Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и почувствовать все величие одержанной у Волги победы и все ужасы бушевавшей там истребительной войны…», — сказал на Тегеранской конференции 29 ноября 1943 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль.

Военное командование Третьего рейха планировало разгромить советские войска на юге Советского Союза ещё летом 1942 года. Группы армий «А» и «Б» вермахта должны были овладеть нефтяными районами Кавказа, сельхозрайонами на Дону и Кубани, нарушить связь центральных регионов с Кавказом. Для наступления из состава группы «Б» были выделены 4-я танковая армия и насчитывавшая 270 тысяч человек и 500 танков 6-я армия, которой командовал генерал-полковник Фридрих Паулюс.

17 июля начался оборонительный этап битвы. Его целью была оборона Сталинграда. Сталинградский фронт Красной армии имел 160 тысяч человек, 2,2 тысячи орудий и миномётов, около 400 танков. Его поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии, 150-200 бомбардировщиков авиации дальнего действия. В большой излучине Дона оборону заняли 62-я и 64-я армии, которые должны были не допустить форсирование противником реки.

Гитлеровцы безуспешно пытались выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду. К началу августа германское командование ввело в сражение 8-ю итальянскую и 3-ю румынскую армии.

К 10 августа советские войска отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда. 17 августа они временно остановили противника, но 23-го тот прорвался к Волге севернее Сталинграда.

12 сентября гитлеровцы вплотную подошли к городу, начались ожесточённые уличные бои. 15 октября противник прорвался в район Сталинградского тракторного завода, а 11 ноября предпринял последнюю попытку овладеть городом, пробившись к Волге южнее завода «Баррикады». Войска 62-й армии непрерывно контратаковали противника.

18 ноября главная группировка немецко-фашистских войск перешла к обороне. Подготовка к контрнаступлению завершилась в середине ноября.

Советские войска к началу наступательной операции имели 1,11 миллиона человек, 15 тысяч орудий и миномётов, около 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, более 1,3 тысячи боевых самолётов. У противника было 1,01 миллиона человек, 10,2 тысячи орудий и миномётов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолётов.

19 ноября после 80-минутной артиллерийской подготовки началось наступление Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта. Сталинградский фронт начал наступление 20 ноября. 23-го оба фронта замкнули кольцо окружения, в которое попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии вермахта. С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону.

Для окончательного разгрома противника Донской фронт под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского 10 января 1943 года начал операцию «Кольцо». 26 января 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск, которой командовал Паулюс, а 2 февраля 1943 года — северная.

Потери советских войск в Сталинградской стратегической оборонительной операции составили 643800 человек. Из них безвозвратные — 323800 человек, санитарные — 319900 человек. В Сталинградской стратегической наступательной операции потери РККА составили 485700 человек, в том числе безвозвратные — 154800 и санитарные — 330900 человек. Общие потери советских военнослужащих в Сталинградской битве составили 1,13 миллиона человек.

Общие потери Германии и её союзников достигли примерно 1,5 миллиона человек.

112 наиболее отличившихся воинов РККА стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Сталинграда» награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года Сталинград был назван городом-героем.

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По инф. pnp.ru

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