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Вторая жизнь старого плафона
Елена Романова, freeseller.ru   
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Корпус-плафон старого светильника легко превратить в вазу или кашпо.

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Ваза из старого плафона своими руками

Тяжёлый стеклянный плафон, служивший корпусом старого светильника, мы решили превратить в универсальную вазу. Проблема лишь в том, что на твёрдой поверхности он в перевёрнутом виде стоять не может - макушка у него выпуклая. Решением стала своего рода подушка из пластиковых вкладышей конфетных коробок. Кроме них, мы использовали в работе ножницы и клей.

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Порядок работы

1. Срезаем выступающие края вкладышей с одной длинной стороны.

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2. Склеиваем вкладыши вместе обрезанными боками.

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3. По размеру выпуклой макушки плафона вырезаем в центре нашей "подушки" отверстие.

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4. Переворачиваем "подушку".

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5. Усаживаем на неё нашу вазу.

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6. Вовнутрь можно поставить цветочный горшок. А можно наполнить её яркими игрушками или сувенирами. Живые цветы можно красиво разложить по кругу, налив в вазу воды.

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Источник: freeseller.ru

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