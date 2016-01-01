Вторая жизнь старого плафона

Корпус-плафон старого светильника легко превратить в вазу или кашпо.

Ваза из старого плафона своими руками

Тяжёлый стеклянный плафон, служивший корпусом старого светильника, мы решили превратить в универсальную вазу. Проблема лишь в том, что на твёрдой поверхности он в перевёрнутом виде стоять не может - макушка у него выпуклая. Решением стала своего рода подушка из пластиковых вкладышей конфетных коробок. Кроме них, мы использовали в работе ножницы и клей.

Порядок работы

1. Срезаем выступающие края вкладышей с одной длинной стороны.

2. Склеиваем вкладыши вместе обрезанными боками.

3. По размеру выпуклой макушки плафона вырезаем в центре нашей "подушки" отверстие.

4. Переворачиваем "подушку".

5. Усаживаем на неё нашу вазу.

6. Вовнутрь можно поставить цветочный горшок. А можно наполнить её яркими игрушками или сувенирами. Живые цветы можно красиво разложить по кругу, налив в вазу воды.

Источник: freeseller.ru

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