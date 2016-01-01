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Вторая жизнь старого плафона
|Елена Романова, freeseller.ru
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Корпус-плафон старого светильника легко превратить в вазу или кашпо.
Ваза из старого плафона своими руками
Тяжёлый стеклянный плафон, служивший корпусом старого светильника, мы решили превратить в универсальную вазу. Проблема лишь в том, что на твёрдой поверхности он в перевёрнутом виде стоять не может - макушка у него выпуклая. Решением стала своего рода подушка из пластиковых вкладышей конфетных коробок. Кроме них, мы использовали в работе ножницы и клей.
Порядок работы
1. Срезаем выступающие края вкладышей с одной длинной стороны.
2. Склеиваем вкладыши вместе обрезанными боками.
3. По размеру выпуклой макушки плафона вырезаем в центре нашей "подушки" отверстие.
4. Переворачиваем "подушку".
5. Усаживаем на неё нашу вазу.
6. Вовнутрь можно поставить цветочный горшок. А можно наполнить её яркими игрушками или сувенирами. Живые цветы можно красиво разложить по кругу, налив в вазу воды.
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