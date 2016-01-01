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Терморегулятор для мини теплички для быстрого проращивания семян (видео)
|По инф. sdelay.tv
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Как сделать мини теплицу для проращивания семян. Замачивание семян ускоряет прорастание многих овощных культур. Для этого нужно создать оптимальные стабильные условия - влажность и температуру.Как ускорить прорастание семян.Данное приспособление использовалось для выращивания рассады огурцов. Для этого нужна картонная коробка, пластиковая упаковка, лампа на 220 вольт на 20вт, диод, терморегулятор W1209.
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