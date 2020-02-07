Своими руками: многоярусная клумба на садовом участке

Многоярусный или вертикальный цветник – отличное решение, когда места на участке не так уж и много. Небольшой у основания, он тем не менее достаточно объемен для посадки растений и смотрится очень красиво. К тому же на таких клумбах все цветы находятся в равных условиях (влажность, тип почвы, освещение) и требуют лишь полива. Полоть сорняки и рыхлить землю при этом не нужно.

Устройство клумбы

Многоярусную клумбу можно соорудить из покупных контейнеров или использовать те материалы, которые найдутся в любом хозяйстве. Для нее подойдут даже пластиковые бутылки. Их размещают на стене, а потом высаживают в них растения. Лучше для этого выбирать ампельные цветы, которые сильно ветвятся (петуния, лобелия, настурция и др.). Они быстро разрастутся и скроют пластик. Хорошо использовать в одной такой композиции два вида цветов и разместить их так, чтобы потом получился рисунок.

Используют для таких клумб старые трубы и бочки. Емкости наполняют землей и делают в стенах небольшие отверстия, а потом высаживают в них растения. Отлично подойдет для этих целей и старый комод. В его ящиках можно разместить цветы.

Немного подручного материала потребуется для создания клумбы в виде ширмы. В землю вбивают четыре колышка, обтягивают сеткой снаружи и пленкой внутри. Потом в середину вводят несколько трубок с отверстиями для полива. Все засыпают плодородной почвой, а трубки подсоединяют к водопроводу. В пленке делают небольшие отверстия, в которые и высаживают цветы. Еще один вариант: использовать прочный узкий мешок из целлофана. Алгоритм посадки цветом в нем точно такой же, как и в предыдущем случае.

Многоярусная клумба из ящиков

Для этого понадобятся емкости разного размера. А сам алгоритм ее создания будет очень прост:

Установить самый большой по размеру ящик. Засыпать слоем гальки или керамзита толщиной 3-5 см. Добавить слой плодородной почвы. Все утрамбовать. Поместить сверху ящик меньшего размера и снова все повторить.

Подбор растений

Создавая вертикальную клумбу, следует помнить, что почва в ней высыхает неравномерно. В самом верху влаги обычно не хватает, и там лучше высадить засухоустойчивые растения (бархатцы, астру, настурцию, космею и др.) На нижних ярусах клумбы наоборот скапливается вода, а значит для них подойдут влаголюбивые цветы (незабудки, примулы, фиалки, лютики). Кроме того, при посадке можно использовать специальные гранулы, которые помогут сохранить влагу в грунте.

При составлении композиции в многоярусных клумбах следует учитывать и размеры самих соцветий. Более крупные цветки подойдут для нижних, а более мелкие – для верхних ярусов. Или же все цветы по размеру должны быть одинаковыми. Следует также помнить, что большие клумбы будут выглядеть на участке чересчур громоздко. Лучше располагать их несколькими небольшими композициями. Особенно хорошо они будут выглядеть на фоне зеленого газона или возле лестницы.

Многоярусные клумбы будут замечательно смотреться на любом дачном участке и отлично подойдут всем, кто любит цветы. Особенно это хорошее решение, если для воплощения фантазий не хватает места.

По инф. sdelay.tv

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