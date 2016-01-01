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Стол со стульями для дачи своими руками
По инф. sdelay.tv   
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Стол со стульями для дачи из натурального дерева своими руками. Начинать следует из визуализации проекта.

стол со стульями для дачи своими руками

Вот детальный проект, по блокам.

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Крепим блоки между собой с помощью длинных шпилек-винтов.

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Столешника крепится на крестообразных ножках к раме.

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Лавки крепятся с помощью тех же винтов. Ножки лавки изготовляются из более толстых балок.

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Источник: sdelay.tv

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