Современный дом строим из современных материалов

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Прямо как в той старой сказке про трех поросят, которые спорили, из чего лучше построить дом, так и сегодня многие строители не могут сразу определиться по этому поводу. Тем более из числа людей старшего поколения, которые кроме как с деревянным срубом вовсе не встречались. А ведь сейчас появилось много более экономичных и в плане средств, и в плане трудозатрат стройматериалов, которые отлично подойдут для строительства частного дома.
Основных критериев для выбора материала всего четыре. Во-первых, цены – например, сэкономить можно за счет более легкого материала, не требующего прочного и дорогого фундамента. Во-вторых, теплоизоляция – в зимний период обогрев дома с холодными стенами будет слишком дорогим, поэтому обязательно учитывать местный климат при выборе. Здесь можно либо использовать различные утеплители, либо сразу (для холодных регионов) выбрать хорошо теплоизолирующий стройматериал. Например, дом из газобетона с мансардой надежно защитит даже от сильных холодов. В-третьих, трудозатраты – при необходимости их можно уменьшить, выбрав большие блоки, а не мелкоштучные. Быстрее всего строятся стены из каркасных панельных плит. Ну и в-четвертых, стоимость окончательной отделки – некоторые из современных стройматериалов, изначально гладкие и красивые, вовсе не требуют дополнительной стеновой отделки, что в итоге позволяет неплохо сэкономить.
Дом из кирпичей может прослужить век-полтора и отлично перенести любые холода и непогоды. Большинство давно знает о преимуществах керамического кирпича (красного). Есть еще и силикатный (белый) кирпич. Он, как и красный может быть полнотелым и пустотелым, причем последний – более легкий и теплый. К достоинствам кирпича можно отнести внешнюю привлекательность, долговечность, негорючесть, шумоизоляцию, к недостаткам - большой вес и сложность укладки, необходимость нанимать мастеров, обязательно наличие прочного фундамента.
Прочным и современным стройматериалом является керамоблок – обладая хорошей экологичностью, он позволяет построить стены дешево и быстро. Дом из него может быть даже многоэтажным, и простоит оно не менее полутора веков. Достоинствами керамических блоков считаются небольшой вес (при всей прочности), легкость в возведении дома, экономичный расход раствора, морозо- и огнестойкость, хорошая тепло- и шумоизоляция. Среди недостатков – высокая стоимость и нехватка мастеров, так как материал пока довольно новый.
Наиболее теплыми будут стены из газобетонных блоков. Внешне этот материал похож на керамоблоки, но с лучшей теплоизоляцией – втрое лучше, чем у кирпича. Кроме того, он еще и влагостойкий и не будет гнить. Преимуществом газобетона является легкость в перевозке и возведении, сроки строительства – минимальны. Это не горючий материал и весьма экологичный, так как производится из натуральных компонентов. Кстати, по паропроницаемости газобетон вполне можно сравнить деревом. Недостатком материала можно назвать необходимость в прочном фундаменте.
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