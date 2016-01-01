Мини-теплица для проращивания семян (видео)

Как сделать мини теплицу для проращивания семян. Замачивание семян ускоряет прорастание многих овощных культур. Для этого нужно создать оптимальные стабильные условия – влажность и температуру. Как ускорить прорастание семян овощных культур.

Для этого нужно создать оптимальные стабильные условия -влажность и температуру. Как ускорить прорастание семян. Данное приспособление использовалось для выращивания рассады огурцов. Для этого нужна картонная коробка, пластиковая упаковка для продуктов, лампа на 220 вольт на 20вт, диод, терморегулятор W1209, алюминиевая фольга. Регулятор настраивается на поддержание температуры 26-28 градусов.Сделать эту тепличку можно за полчаса. Диод включается последовательно с лампой для снижения напряжения на ней.

Подробнее весь процесс показан в видео:

Источник: freeseller.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ