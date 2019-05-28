|
Ловкость рук: превращаем барабан от "стиралки" в мангал для шашлыков
|По инф. freeseller.ru
|28 Мая 2019 г.
|
Очень простой мангал из барабана стиральной машины может сделать каждый своими руками. Если у вас дома валяется барабан от стиральной машинки-автомат, не спешите его выбрасывать, я предлагаю вам сделать неплохой мангал для шашлыков и барбекю.
Хоть эти барабаны сделаны из тонкого металла, зато это нержавейка и вам не придётся думать о том, что ваш мангал стоит на улице и может покрыться ржавчиной.
Ещё один плюс использования такого барабана в том, что он весь в дырочках и это будет хорошо способствовать притоку воздуха для поддержания горения углей.
Изготовление
Теперь приступим к изготовлению мангала. Для начала нам нужно ровно по краю отпилить болгаркой загрузочную горловину.
Дальше разрезаем её и сам барабан пополам.
Разворачиваем обе половинки барабана друг к другу и соединяем их по всей длине любым доступным вам способом. Я соединяю с помощью точечной сварки, а вы можете взять соединение на болты, заклёпки, либо прихватить полуавтоматом.
Для того чтобы наша ножка плотно примыкала к основанию барабана, его края нужно немного загнуть молотком. Для ножек мы используем половинки горловины, их крепим с обеих сторон тыльной части барабана, используя вышеперечисленные способы соединения.
Теперь наш мангал готов и его можно смело использовать по назначению.
Если вам понравилась такая конструкция, но у вас барабана нет, не расстраивайтесь, его можно купить за копейки практически на любой приёмке металлолома. Тот, кто повторит конструкцию останется очень довольный, такой мангал вас реально порадует.
Также посмотрите интересный видеоролик по изготовлению данного мангала от автора.
По инф.
Загрузка...
Next Prev
Бочка своими руками
С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засолённые в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мёд, яблочный сок, в нём можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или ...
Погреб своими руками
Типы и конструкции По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглублённые, полузаглублённые и наземные.
Как правильно приготовить пончики
Пончики – воздушное лакомство, которое любят не только дети, но и взрослые (доказательством последнего являются голливудские фильмы, где копы с большим удовольствием уплетают их килограммами). Сегодня на прил...
Сидушка на табурет
Вам кажется, что ежедневные домашние хлопоты однообразны и скучны? Попробуйте отвлечься на рукоделие. Создайте уютную сидушку для табурета – это тоже забота о доме, но в свое удовольствие.
Дачная кухня: коптильня своими руками
Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на лёгкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как ещё можно разн...
Тумбочка под телевизор
Тумбочка под телеаппаратуру – это первый предмет мебели, который я сделал своими руками. Её я присмотрел у друга. У него же и снял основные размеры. Несколько их потом переработал, и вот что получилось. Кстат...
Овощехранилище своими руками
Овощехранилище необходимо каждому дачнику с единственной целью – сохранить собранный урожай на как можно больший срок. Для этого в старые времена использовались специальные ямы, набитые снегом и льдом, ледник...
Пруд для золотых рыбок
Пруд на даче… Для многих дачников и владельцев приусадебных участков это пока только мечта, но красивая и многообещающая. Так ли сложно построить пруд на даче своими руками? Чтобы с водопадом, лилиями и зо...
Украшаем ёлку
При украшении ёлки на неё первым делом вешают электрическую гирлянду с лампочками (но не самодельную – с огнём не шутят!), потом – игрушки: сначала крупные, затем и маленькие. Одинаковые по форме и цвету укра...
Тунисское вязание
Жилеты «Диагональ» и «Валенок» Использованный для жилета узор сложнее, чем плетёнка и рогожка, для его выполнения необходим опыт вязания длинным крючком, но интересный и редко встречающийся узор оправдывает ...
Коттедж для картошки
Бережливость — этот монетный двор человека, знающего счёт деньгам, подсказывает: овощи следует хранить в специальном ящике. Такой ящик должен хорошо проветриваться, что создаёт оптимальные условия для хранения ...
Маленькие хитрости
Не мучайтесь понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твёрдого дерева с помощью одной лишь отвёртки: шлиц сорвёте, а шуруп останется на месте. Зажмите лезвие отвёртки разводным гаечным ключом, а её жал...
Переносной душ
При освоении нового земельного участка рано или поздно возникает потребность в тёплом душе. Многие дачники задачу решают установкой на высоте более 2х метров бочки. Недостаток этого довольно распространённ...
Витраж: просто и красиво
Витражи популярны с давних времён. Они завораживают богатством прозрачных красок и способны оживить любой интерьер. Роспись витражными красками – популярная сейчас техника, с помощью которой можно создать мно...
8 правил уютной кухни
Дизайн кухни особенно важен для женщин. Ведь именно в этой комнате они проводят большую часть своего времени. Но ремон чаще делают мужчины. Что учесть, чтобы вашей любимой было удобно?
Next Prev
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: платим налоги
Поскольку сдача в аренду квартиры или комнаты – это один из способов получения доходов, то государство пытается контролировать подобные взаимоотношения, начислять налоги на доходы от аренды или налагать штраф...
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Директор OFD.ru выступил на пленарной дискуссии конференции CNews «ИТ в ритейле 2019»
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Как получить землю по программам «Дальневосточный гектар» и «Вологодский гектар»: инструкция
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Поддержать себя материально: деньги в долг и другие возможности
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Самозанятые пенсионеры: виды деятельности, снятие с учета и перспективы
В заключении серии статей о самозанятых пенсионерах хочется оговорить те виды деятельности, которыми они могут заниматься и обозначить перспективы этого направления.
Работающим пенсионерам дали инструкцию: как ориентироваться в своих начислениях
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "Российской газете" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Самозанятый пенсионер: постановка на учет, налогообложение
Продолжая рассказ про самозанятых граждан, вышедших на официальную пенсию, сегодня мы осветим тонкости постановки на учет и налогообложения.
Загадочные нотариусы: кто они такие и с чем к ним ходят?
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Рынок МФО: кто даст ориентир по займам, клиенты микроструктур и о плюсах получения средств в этих организациях
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Самозанятый пенсионер: кто, когда и чем может заниматься
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
У нас есть похожие статьи и новости: