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Ловкость рук: превращаем барабан от "стиралки" в мангал для шашлыков
По инф. freeseller.ru   
28 Мая 2019 г.
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Очень простой мангал из барабана стиральной машины может сделать каждый своими руками. Если у вас дома валяется барабан от стиральной машинки-автомат, не спешите его выбрасывать, я предлагаю вам сделать неплохой мангал для шашлыков и барбекю.

Супер-мангал из барабана стиралки

Хоть эти барабаны сделаны из тонкого металла, зато это нержавейка и вам не придётся думать о том, что ваш мангал стоит на улице и может покрыться ржавчиной.

Ещё один плюс использования такого барабана в том, что он весь в дырочках и это будет хорошо способствовать притоку воздуха для поддержания горения углей.

Изготовление

Теперь приступим к изготовлению мангала. Для начала нам нужно ровно по краю отпилить болгаркой загрузочную горловину.

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Дальше разрезаем её и сам барабан пополам.

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Разворачиваем обе половинки барабана друг к другу и соединяем их по всей длине любым доступным вам способом. Я соединяю с помощью точечной сварки, а вы можете взять соединение на болты, заклёпки, либо прихватить полуавтоматом.

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Для того чтобы наша ножка плотно примыкала к основанию барабана, его края нужно немного загнуть молотком. Для ножек мы используем половинки горловины, их крепим с обеих сторон тыльной части барабана, используя вышеперечисленные способы соединения.

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Теперь наш мангал готов и его можно смело использовать по назначению.

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Если вам понравилась такая конструкция, но у вас барабана нет, не расстраивайтесь, его можно купить за копейки практически на любой приёмке металлолома. Тот, кто повторит конструкцию останется очень довольный, такой мангал вас реально порадует.

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Также посмотрите интересный видеоролик по изготовлению данного мангала от автора.

По инф. freeseller.ru

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