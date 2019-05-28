Ловкость рук: превращаем барабан от "стиралки" в мангал для шашлыков

Очень простой мангал из барабана стиральной машины может сделать каждый своими руками. Если у вас дома валяется барабан от стиральной машинки-автомат, не спешите его выбрасывать, я предлагаю вам сделать неплохой мангал для шашлыков и барбекю.

Хоть эти барабаны сделаны из тонкого металла, зато это нержавейка и вам не придётся думать о том, что ваш мангал стоит на улице и может покрыться ржавчиной.

Ещё один плюс использования такого барабана в том, что он весь в дырочках и это будет хорошо способствовать притоку воздуха для поддержания горения углей.

Изготовление

Теперь приступим к изготовлению мангала. Для начала нам нужно ровно по краю отпилить болгаркой загрузочную горловину.

Дальше разрезаем её и сам барабан пополам.

Разворачиваем обе половинки барабана друг к другу и соединяем их по всей длине любым доступным вам способом. Я соединяю с помощью точечной сварки, а вы можете взять соединение на болты, заклёпки, либо прихватить полуавтоматом.

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Для того чтобы наша ножка плотно примыкала к основанию барабана, его края нужно немного загнуть молотком. Для ножек мы используем половинки горловины, их крепим с обеих сторон тыльной части барабана, используя вышеперечисленные способы соединения.

Теперь наш мангал готов и его можно смело использовать по назначению.

Если вам понравилась такая конструкция, но у вас барабана нет, не расстраивайтесь, его можно купить за копейки практически на любой приёмке металлолома. Тот, кто повторит конструкцию останется очень довольный, такой мангал вас реально порадует.

Также посмотрите интересный видеоролик по изготовлению данного мангала от автора.

По инф. freeseller.ru

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