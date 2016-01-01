Лавка садовая своими руками

Вдохновением для данного проекта стали случайно попавшие в руки бетонные плиты. Они были использованы как сиденья садовой лавки с защитным экраном.

Скамейка для сада своими руками

Конечно же, самым сложным стало изготовление каркаса лавки. Этот процесс мы наглядно продемонстрируем вам в пошаговой инструкции. Параметры вам нужно будет рассчитать самостоятельно, в зависимости от габаритов задуманного вами предмета мебели. Также вместо бетонных плит вы можете использовать в качестве сидений обычные доски.

Материалы:

Для работы вам понадобятся:

доски;

бруски;

пластиковые решетки для экрана;

рулетка;

стамеска;

шлифовальная машинка;

пила;

лобзик;

дрель;

саморезы;

краска;

грунтовка;

шпаклевка;

карандаш простой;

инструмент для заготовки карманных отверстий;

малярный скотч.

Шаг 1. Вначале вам нужно будет заготовить и собрать основу сиденья, на которую будут устанавливаться бетонные плиты.

Для этого согласно уже проработанной вами схеме, обрежьте заготовленные доски до нужной длины. Места соединения их между собой отметьте карандашом и просверлите в них карманы-отверстия, чтобы крепления смотрелись эстетично.

Шаг 2. Заготовив отверстия, соберите каркас сиденья. Обратите внимание, поскольку это будут бетонные плиты с приличным весом, поперечные перекладины каркаса стоит укрепить.

Шаг 3. Далее следует обрезать до нужных параметров доски, которые станут каркасом экрана. После этого в боковых стенках необходимо сделать пазы под решетки. Делайте их только с тех сторон, где будут крепиться решетки.

Конструкцию каркаса можете полностью повторить либо сделать свою.

Шаг 4. Подготовленные доски и каркас сидения вместе с передними ножками и досками для подлокотников отшлифуйте и покройте грунтовкой. После ее высыхания, нанесите краску.

Шаг 5. Перед тем, как собирать каркас, также наметьте места под заготовку карманных отверстий и сделайте их.

Шаг 6. Пластиковую решетку для экрана, разрежьте на составные части с нужными вам параметрами.

Шаг 7. Соберите каркас экрана. Для этого вставьте в него решетки и поперечные планки. Делайте это последовательно, отправляя элементы сверху вниз по заготовленным пазам.

Внимание, нижняя часть экрана станет опорными ножками в самой лавке.

Шаг 8. К уже заготовленному экрану, вам нужно будет прикрепить каркас сиденья. Используйте для этого саморезы, а также металлические уголки, чтобы конструкция была максимально прочной.

Шаг 9. После этого прикрепите к переднему сиденью еще по две ножки из брусков.

Шаг 10. Места, где находятся карманные отверстия, вам нужно будет обработать шпаклевкой по дереву. Подбирайте материал в тон краске, которую вы использовали для покраски. После этого зашкурьте их.

Шаг 11. Нижнюю часть ножек лавки и экран по своему усмотрению можете окрасить. Во время окраски используйте малярный скотч.

Шаг 12. Прикрепите ручки лавки.

Шаг 13. Теперь вам осталось перенести заготовленный каркас на место, где она будет установлена, и после отправить на нее бетонные сиденья и удобные подушки.

По инф. rukikryki.ru

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