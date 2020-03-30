Как заменить ручки на москитной сетке пластикового окна

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Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до основания.
Именно поэтому не стоит оставлять москитные сетки на окнах в зимний период. Это значительно сокращает срок их использования. Ведь пострадать от мороза могут не только держатели, но и пластиковая рама, и сама сетка.
Правда, страдает пластик и летом, но в это время убрать сетку в квартиру не получится. Поэтому поломки случаются и у бережливых хозяев.
Но не стоит огорчаться. Всегда можно купить ручки на москитную сетку и самостоятельно произвести замену. Сделать это достаточно просто.
Можно заказать держатели для москитных сеток через интернет, а еще они продаются в хозяйственных магазинах.
Для работы необходимо следующее:
Отвертка (если ее нет под рукой, можно использовать тупой нож с толстым лезвием); новые держатели.
Инструкции к работе по замене ручки
Перед тем, как заменить ручку на москитной сетке, необходимо удалить пластмассовые обломки. Для этого при помощи отвертки достаем уплотнительный шнур. Делаем это только около места крепления ручки.
Вынимаем пластиковые обломки из паза.
Вставляем в паз новый держатель.
При помощи отвертки аккуратно возвращаем уплотнительный шнур в паз.
Таким же способом заменяем вторую ручку на сетке.
Поставить новые ручки на москитную сетку получилось всего за несколько минут. Теперь ее можно будет в любой момент закрепить за окном.
Отремонтировать москитную сетку на этот раз удалось, но стоит помнить, что поломка может оказаться и серьезнее. Если вы уезжаете летом на долгий срок, сетки предпочтительнее снять с окон и убрать с палящего солнца. Тот же совет касается и зимнего периода.
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до основания.
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