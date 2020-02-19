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Как сшить платье из рубашки
|По инф. rukikryki.ru
|19 Февраля 2020 г.
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Вы узнаете простой и быстрый способ превращения ненужной рубашки в симпатичное платьице.
Необходимое:
Шаг 1: Рубашка
Она должна быть длинной. Рукава особого значения не играют.
Шаг 2: Платье
На фото показано, как должно выглядеть платье в конечном итоге.
Здесь нужно будет решить, отрезать рукава или нет.
Шаг 3: Помощник
Чтобы сделать все необходимые замеры и разрезы, потребуется помощь стороннего человека.
Отрезаем воротник (можно и не делать этого, если он Вам нравится).
Обрезаем рукава.
Шаг 4: Детали
Если Вы хотите оставить рукава, то придется завернуть их окончания. Убедитесь, что их можно закинуть назад.
Накладываем подрубочный шов.
Шаг 5: Пуговицы
Лучше отметить маркером места, где мы подошьем пуговицы.
Вырезаем отверстия для пуговиц, как показано на рисунке.
Подшиваем пуговицы. Они должны идти вдоль краев платья.
Шаг 6: Завершение
Если понадобится, то можно подшить снизу платье, но в целом оно готово.
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