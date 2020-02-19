Как сшить платье из рубашки 

Вы узнаете простой и быстрый способ превращения ненужной рубашки в симпатичное платьице.

Необходимое:

Рубашка.

5 пуговиц.

Ножницы.

Нитка и иголка.

Шаг 1: Рубашка

Она должна быть длинной. Рукава особого значения не играют.

Шаг 2: Платье

На фото показано, как должно выглядеть платье в конечном итоге.

Здесь нужно будет решить, отрезать рукава или нет.

Шаг 3: Помощник

Чтобы сделать все необходимые замеры и разрезы, потребуется помощь стороннего человека.

Отрезаем воротник (можно и не делать этого, если он Вам нравится).

Обрезаем рукава.

Шаг 4: Детали

Если Вы хотите оставить рукава, то придется завернуть их окончания. Убедитесь, что их можно закинуть назад.

Накладываем подрубочный шов.

Шаг 5: Пуговицы

Лучше отметить маркером места, где мы подошьем пуговицы.

Вырезаем отверстия для пуговиц, как показано на рисунке.

Подшиваем пуговицы. Они должны идти вдоль краев платья.

Шаг 6: Завершение

Если понадобится, то можно подшить снизу платье, но в целом оно готово.

По инф. rukikryki.ru

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