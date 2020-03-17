Как сделать раскладной туристический столик своими руками 

Отдых на природе обычно сопровождается неудобствами по причине отсутствия полноценной мебели. Если раскладные стулья еще можно купить, причем по приемлемой цене, то вот со столиками ситуация хуже. Они либо слишком хлипкие, либо дорогие. Не имея возможность найти стол в магазине, который будет отвечать всем требованиям, его можно сделать своими руками.

Материалы:

фанера 10-15 мм;

брус 40х40 мм;

рейка 40х30 мм;

рейка 20х40 мм;

саморезы;

петля рояльная;

мебельные монтажные уголки – 4 шт.;

мебельные болты с гайками и шайбами – 8 компл.;

ломберные петли – 2 шт.;

велосипедный замок;

стальные пластины;

дверная ручка.

Изготовления раскладного стола

Для изготовления стола применяется 2 обрезка фанеры 760х760 мм. Их можно получить распустив обычный лист 1525х1525 мм на 4 части. По периметру половинки столешниц укрепляются брусками 30х40 мм.

Они прикручиваются на саморезы и дополнительно сажаются на столярный клей. После сборки необходимо прошлифовать фаски, сделав их менее острыми. Далее половины столешницы соединяются рояльной петлей.

Из бруса 40х40 мм вырезается 4 ножки для стола. По длине они должны ложиться между рейками по периметру фанеры. Ножки нужно приложить на место установки и прошлифовать, чтобы они были вровень с брусками на обороте столешницы.

С одной стороны торцы ножек скругляются и в них делаются отверстия под болты. Напротив них также просверливаются усиливающие рейки под столешницей. Для крепления необходимо вставить в отверстие в бруске фанеры мебельный болт, затем продеть его через ножку, поставить обрезок рейки 20х40 мм с отверстием, шайбу, мебельный монтажный уголок и зафиксировать все барашковой гайкой. При этом обрезок рейки и уголок фиксируются к фанере клеем и саморезами.

Закончив с ножками, следует сделать для их усиления откидной механизм. Для этого сначала нужно усилить перекладиной из бруска 30х40 мм соседние ножки. Затем на них устанавливается П-образный откидной упор из рейки 20х40 мм. Он фиксируется на мебельных болтах. Чтобы он поддерживал ножки, под него требуется сделать подпорки из прикрученных на обратной стороне столешницы обрезков брусков.

Затем нужно убрать люфт между ножками и рейками на столешнице, в которые те упираются. Для этого на них прикручиваются проставки из стальных пластин подходящей толщины. Также сбоку на разложенную столешницу устанавливаются ломберные петли.

Для запирания стола в него врезается велосипедный противоугонный замок. Его нужно будет посадить на эпоксидный клей. Также возле замка прикручивается ручка для переноски.

Полученный стол в разложенном виде имеет размер 760х1520 мм и высоту 705 мм, чего достаточно для комфортного размещения 4-х персон или тесного 6-ти. Его вес при использовании легких сосновых брусков составит 19-20 кг. Это совсем немного учитывая устойчивость и размер столешницы, но конечно при условии перевозки стола автомобилем.

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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