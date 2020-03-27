Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

К устройству дымохода для бани или сауны следует подходить со всей ответственностью, чтобы исключить попадание дыма в парилку и не угореть.

Материалы:

асбестоцементная труба диаметром 150 мм;

кронштейны;

дефлектор из оцинкованной жести;

печь каменка;

труба нержавеющей жаростойкой стали толщиной 1,5 мм;

труба нержавеющей жаростойкой стали толщиной 0,5 мм;

колено из нержавеющей жаростойкой стали 250 на 250 мм;

Инструменты:

полиспаст;

перфоратор;

Немного теории

Итак, дымоход для бани или сауны должен отвечать следующим требованиям:

Оголовок трубы делается несколько выше конька крыши. Дымоход должен иметь как минимум два изгиба, причем последний изгиб нужно делать вне дома. Для чего? Дело в том, при топке в трубе образуется конденсат, который неизбежно будет стекать вниз. Так вот, чтобы не испортить черной сажей вашу новую парилку последний вертикальный участок дымохода необходимо установить на внешней стене дома и оборудовать сборником конденсата. Дымоход по возможности нужно делать легким и легко разборным, потому что рано или поздно его придется разобрать и почистить.

Изготовление дымохода

Внешний дымоход сделан из асбестоцементной трубы диаметром 150 мм.

Для установки трубы на стене были смонтированы специальные кронштейны, оснащенные хомутами.

Монтаж трубы был проведен силами двух человек с применением полиспаста за 30 минут. Для улучшения тяги на оголовок трубы устанавливается дефлектор из оцинкованной жести.

После установки внешней трубы на стене делается разметка и по ней при помощи перфоратора пробивается отверстие в стене диаметром примерно 150 мм. для выхода внутреннего дымохода.

Внутренний дымоход – часть трубы, что идет от печки до наружной стены здания.

Первая секция трубы длиной 1000 мм подверженную наибольшему нагреву – из нержавеющей жаростойкой стали толщиной 1,5 мм.

Далее идет еще один прямой участок длиной 250 мм и колено 250 на 250 мм, но это уже за потолком парилки. Толщина стали на двух последних участка трубы может быть уже тоньше – 0,5 мм.

В качестве горизонтальной трубы конечно тоже можно пустить несколько секций нержавеющих дымоходов, которых много на рынке, но любителям сэкономить могу предложить один интересный вариант.

В прошлом веке для внутренней канализации трубы и фитинги делались из чугуна. Эти трубы имели внутренний диаметр 50, 100, 150 мм. Для дымохода такая труба просто идеальный вариант: не прогорают практически вечные, имеют множество фасонных частей, что позволяет собирать дымоходы любой сложности. Но есть и проблемы, во-первых, высокая масса этих труб требует изготовления надежного крепления, во-вторых, трубы для противодействия коррозии пропитаны битумом, который неизбежно начнет плавиться и гореть при прохождении горячих газов, поэтому перед установкой чугунные трубы необходимо обжечь на костре, а потом покрасить термостойкой эмалью.

Учитывая все вышеизложенное – чугунную трубу диаметром 100 мм. установливаем одним концом на специальный кронштейн, а вторым концом в отверстие в стене.

Для соединения этой трубы с вертикальной трубой, которая сделана из асбоцементной трубы, применяем чугунный тройник, который идеально подходит для этой цели.

Для герметизации стыков чугунных труб применяется асбестовый шнур и глина, а для нержавеющих труб специальный жаростойкий герметик в стандартной упаковке 310 мл. При нанесении он черного цвета, но после нескольких топок становится серебристым, так что нет необходимости сильно заботиться об аккуратном нанесении герметика.

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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