ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Незаурядные переделки из обычной одежды. А главное красиво и просто
2020-03-02-05-11-22
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Как связать спицами шапочку «луковка»
2020-03-02-01-18-08
Чeм интepeснa шaпoчкa «лукoвкa»:
Подследники на двух спицах с описанием
2020-03-10-02-30-24
Подследники становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво.
Красочные тапочки крючком
2020-03-13-03-57-46
  Для этих тапочек я использовала различные оставшиеся нити. Все они содержат, по крайней мере, 70% шерсти. Номер крючка 3,0 мм. Мой размер обуви 38 (5).
Интересные идеи для рукоделия
2020-03-16-01-20-04
Рукодельницы берем на заметку.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru   
27 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

К устройству дымохода для бани или сауны следует подходить со всей ответственностью, чтобы исключить попадание дыма в парилку и не угореть.

Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

2703 dimohod1

Материалы:

  • асбестоцементная труба диаметром 150 мм;
  • кронштейны;
  • дефлектор из оцинкованной жести;
  • печь каменка;
  • труба нержавеющей жаростойкой стали толщиной 1,5 мм;
  • труба нержавеющей жаростойкой стали толщиной 0,5 мм;
  • колено из нержавеющей жаростойкой стали 250 на 250 мм;

Инструменты:

  • полиспаст;
  • перфоратор;

Немного теории

Итак, дымоход для бани или сауны должен отвечать следующим требованиям:

  1. Оголовок трубы делается несколько выше конька крыши.
  2. Дымоход должен иметь как минимум два изгиба, причем последний изгиб нужно делать вне дома. Для чего? Дело в том, при топке в трубе образуется конденсат, который неизбежно будет стекать вниз. Так вот, чтобы не испортить черной сажей вашу новую парилку последний вертикальный участок дымохода необходимо установить на внешней стене дома и оборудовать сборником конденсата.
  3. Дымоход по возможности нужно делать легким и легко разборным, потому что рано или поздно его придется разобрать и почистить.

Изготовление дымохода

Внешний дымоход сделан из асбестоцементной трубы диаметром 150 мм.

2703 dimohod2

Для установки трубы на стене были смонтированы специальные кронштейны, оснащенные хомутами.

2703 dimohod3

Монтаж трубы был проведен силами двух человек с применением полиспаста за 30 минут. Для улучшения тяги на оголовок трубы устанавливается дефлектор из оцинкованной жести.

2703 dimohod4

После установки внешней трубы на стене делается разметка и по ней при помощи перфоратора пробивается отверстие в стене диаметром примерно 150 мм. для выхода внутреннего дымохода.

2703 dimohod5

Внутренний дымоход – часть трубы, что идет от печки до наружной стены здания.

2703 dimohod11

Первая секция трубы длиной 1000 мм подверженную наибольшему нагреву – из нержавеющей жаростойкой стали толщиной 1,5 мм.

2703 dimohod12

Далее идет еще один прямой участок длиной 250 мм и колено 250 на 250 мм, но это уже за потолком парилки. Толщина стали на двух последних участка трубы может быть уже тоньше – 0,5 мм.

2703 dimohod6

В качестве горизонтальной трубы конечно тоже можно пустить несколько секций нержавеющих дымоходов, которых много на рынке, но любителям сэкономить могу предложить один интересный вариант.

В прошлом веке для внутренней канализации трубы и фитинги делались из чугуна. Эти трубы имели внутренний диаметр 50, 100, 150 мм. Для дымохода такая труба просто идеальный вариант: не прогорают практически вечные, имеют множество фасонных частей, что позволяет собирать дымоходы любой сложности. Но есть и проблемы, во-первых, высокая масса этих труб требует изготовления надежного крепления, во-вторых, трубы для противодействия коррозии пропитаны битумом, который неизбежно начнет плавиться и гореть при прохождении горячих газов, поэтому перед установкой чугунные трубы необходимо обжечь на костре, а потом покрасить термостойкой эмалью.

Учитывая все вышеизложенное – чугунную трубу диаметром 100 мм. установливаем одним концом на специальный кронштейн, а вторым концом в отверстие в стене.

2703 dimohod7

2703 dimohod8

Для соединения этой трубы с вертикальной трубой, которая сделана из асбоцементной трубы, применяем чугунный тройник, который идеально подходит для этой цели.

2703 dimohod9

2703 dimohod10

Для герметизации стыков чугунных труб применяется асбестовый шнур и глина, а для нержавеющих труб специальный жаростойкий герметик в стандартной упаковке 310 мл. При нанесении он черного цвета, но после нескольких топок становится серебристым, так что нет необходимости сильно заботиться об аккуратном нанесении герметика.

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    К устройству дымохода для бани или сауны следует подходить со всей ответственностью, чтобы исключить попадание дыма в парилку и не угореть.
  • Снежноягодник - прекрасный кустарник для живой изгороди
    poliv1 Снежноягодник - кустарник высотой до полутора, а иногда до двух метров, родом из Северной Америки.
  • Красивая шкатулка из шпагата
    У каждого дома есть шкатулка. Она необходима для хранения самых разных мелочей, в том числе украшений и ювелирных изделий. Конечно ее можно купить, но мы предлагаем сделать ее своими руками.
  • Синие цветы в природе встречаются не часто
    gatsanija Цветок синего цвета в природе встречается редко. Есть сиреневые, фиолетовые, голубые. А чистый синий цвет цветов - редкость. Есть белые, розовые, желтые, лиловые. Как будто у природы не хватило синей краски. Видимо, решила, что нам достаточно синего-синего неба...
  • Оригинальные украшения своими руками из шнура
    Украшения из верёвки и шнура кажутся некоторым женщинам чересчур массивными и тяжеловесными, а потому мало кто решится надеть такой необычный аксессуар. Тем не менее, такие украшения смотрятся абсолютно необыкновенно, а делаются очень легко и из доступных материалов.
  • Состав, свойства и применение доломитовой муки
    allamanda Что такое кислотность почвы знает любой садовод-огородник. В основном все сталкиваются с почвой, которая имеет повышенную кислотность и с этим необходимо бороться. Один из лучших способов нормализовать кислотность – использование доломитовой муки.
  • Многоразовая тканевая маска своими руками
    Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного свободного времени, чтобы нашить достаточное количество многоразовых масок для себя и своих близких!
  • Главное условие при хранении семян
    semena Как правильно хранить семена и по какой причине теряется их всхожесть?
  • Кресло-гамак на дачу своими руками
    Если у вас есть своя дача, то почему бы не сделать гамак, на котором так удобно будет почитать любимую книжку.
  • Вязание: интересные факты и отличный интернет-магазин пряжи
    Вязание: интересные факты и отличный интернет-магазин пряжи Вязание – увлекательное и кропотливое творчество, и многие люди, особенно женщины, занимаются таким ремеслом. А вот несколько веков назад в некоторых территориях всё было совсем по-другому. Например, во Франции. Там, пишут открытые источники, вязали представители сильного пола. И в 1527 году в столице был основан первый профсоюз вязания. Только женщины туда не допускались.
  • Земляника: выращиваем из семян
    zemlunika Хочу заменить старую землянику на молодую, вырастив рассаду из семян. Не слишком ли рискованный способ, и какие сорта предпочесть? А. Перевалова
  • Почему не всходят цветы : разбираемся в причинах проблем
    petunia Нередко приходится слышать жалобы на то, что семена однолетних, а особенно многолетних цветочных культур не всходят. Конечно, это приносит разочарование и огорчение.
  • Пуфик в технике пэчворк
    Пэчворк — еще одна последняя тенденция в мире дизайна интерьера.
  • От чего надо беречь нарциссы?
    nartsissy Из вредителей нарциссов наиболее распространены нематоды, личинки луковой трещалки, клещики, луковые журчалки.
  • Сохраняем луковицы тюльпанов до следующего сезона
    tulpan Как правильно хранить луковицы тюльпанов до новой посадки?
  • Коврик из крышек от пластиковых бутылок
    У каждого из нас есть дома целая куча крышек от пластиковых бутылок, так почему бы не сделать с ними что-то полезное?
  • Розы прямо на балконе? Да, это реально
    roza Когда мы думаем о розах, то нам представляется куст роз в саду, усыпанный цветами. Конечно, это очень красиво, а выращивание роз — поистине одно из самых увлекательных занятий. Для тех, кто не имеет возможности выращивать розы в саду, рекомендую попробовать делать это на балконе или дома.
  • Как связать коврик из объемной пряжи
    Вязаные коврики – звучит удивительно, но изделия получаются весьма забавными и привлекательными.
  • Саженцы куплены, а где и как их хранить?
    rosa Ранней весной в садовых центрах начинается продажа саженцев роз в красочных упаковках, так называемых «роз в коробках». На выбор предлагается громадное количество видов и сортов самых разнообразных расцветок. И конечно, многие садоводы не могут удержаться от покупок. Накупив саженцев, у неопытных цветоводов возникает вопрос: как сохранить эти розы до посадки.
  • Корзины из газет
    Необязательно тратить деньги, чтобы иметь такие корзинки для всякой домашней мелочи, ведь их можно сделать самостоятельно.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 