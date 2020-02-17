Как настелить линолеум на дощатый пол

Настелить линолеум на деревянный пол сложнее, чем на бетонную стяжку. Доски могут «играть» и вибрировать, что создает определенные трудности с настилом нового полового покрытия. Но это не повод отказаться от ремонта. Чтобы устранить прогибание, сначала укладываются плиты ОСП или толстая фанера, а уже на них укладывается линолеум. Таким способом можно сделать пол в небольшом помещении, например, в кухне, маленькой спальне или прихожей.

Подготовка пола

Из кухни выносится вся мебель, холодильник и газовая (электрическая) плита. Доски пола осматриваются, а наиболее прогнившие вынимаются и заменяются новыми. Если обнаруживаются небольшие повреждения, незначительные перепады в уровне и прочие мелкие дефекты, их можно оставить, не устраняя. Все это скроется под древесной плитой, и никак не повлияет на качество нового пола.

Плинтуса снимаются. Обычно в домах старой постройки они деревянные, и после демонтажа не пригодны для дальнейшего использования. Оставшиеся после снятия плинтусов выбоины заделываются цементным раствором или стартовой шпаклевкой.

Далее следует определить местоположение лаг. Это сделать просто, найдя шляпки гвоздей, которыми прибиты доски. Они располагаются ровными рядами с шагом примерно 40 — 50 см.

Напротив каждого ряда на стене делаются отметки: по ним нужно будет ориентироваться, фиксируя плиты ОСП к лагам.

Как положить ОСП

Кухни в домах, построенных в советское время, в большинстве случаев не отличаются большой площадью. Даже в 3-х комнатных квартирах они редко превышают 7 м². Благодаря этому, для создания основания под финишное покрытие понадобится всего 2 листа ОСП со стандартными размерами (250 см длина и 120 см ширина).

Измерив рулеткой длину и ширину помещения и сопоставив эти параметры с размерами ОСП, определяется оптимальное расположение плит на полу. По возможности их следует разместить так, чтобы большая часть стыков находилась под мебелью. Далее на древесно-стружечной плите карандашом делается разметка с учетом деформационного шва, и ножовкой отрезается лишнее. Поскольку помещение маленькое, то и температурный зазор между стеной и кромкой листа Osb делается небольшой — примерно 0,5 см.

Сделать замеры для второго листа проще, когда первый уже на месте. Поэтому укладываем его на пол, делаем при необходимости окончательную подгонку.

Далее проводим разметку на втором ОСП. Его выпиливаем и укладываем таким же образом, как предыдущий.

Совет. Спилы практически никогда не получаются идеально ровными, даже если сделаны электролобзиком. Поэтому важно, чтобы обе части стыковались заводскими кромками, а не спиленными самостоятельно.

Фиксация ОСП к полу

Ориентируясь на метки, сделанные на стене, на черновом полу прочерчиваются прямые параллельные линии: по ним будут ввинчиваться саморезы для фиксации ОСП к лагам.

Сначала нужно просверлить неглубокие отверстия через каждые 40 см. Они нужны для того, чтобы утопить шляпки саморезов внутрь плиты.

После этого при помощи отвертки вкручиваются саморезы. Эту работу можно проделать с использованием шуруповерта. Но в этом случае важно следить, чтобы не пробить плиту саморезом насквозь.

Оставшиеся над шляпками углубления заделываются шпаклевкой по дереву или обычной финишной. Стык также промазывается шпаклевкой, а для надежности заклеивается скотчем, можно строительным.

После сверления останется мусор, поэтому пол нужно хорошо подмести, поскольку небольшие кусочки древесины и застывшей шпаклевки со временем выдадут себя в виде бугорков на линолеуме.

Как настелить линолеум

До начала работ линолеум два дня находится в расправленном положении в помещении с температурой воздуха 200 °C или выше. Для предотвращения перегибов, его края не должны заворачиваться. По размерам кухни и с учетом всех ниш и выступов (пороги, радиаторы отопления) выкраивается нужный кусок линолеума.

Замеры делаются вдоль каждой стены и по серединной линии помещения — в этом случае погрешности можно свести к минимуму. В случае, когда контуры пола непропорциональны, рекомендуется сделать небольшие припуски, а затем произвести коррекцию покрытия уже на месте.

Режется материал строительным ножом точно по разметке. Под место реза подкладывается доска, лист фанеры или обрезок плиты, который предупредит повреждение плоскости под линолеумом. К разметочной линии прикладывается ровная рейка, и делается сквозной разрез. При необходимости сделать раскрой на весу, можно использовать ножницы.

При укладке линолеума важно хорошо его расправить и не допустить «волн» и перекосов. Если замеры сделаны недостаточно точно, лишнее обрезается большими ножницами. Важно, чтобы между стеной и половым покрытием зазор был не более 1,5 см, иначе он не закроется плинтусом. В идеале он составляет 0,5 см.

Финишные работы

Ремонт пола завершается монтажом плинтуса. Желательно купить пластиковые плинтуса с каналом под кабель — они крепче, их удобнее прикручивать, а все крепежные элементы закрываются накладками.

Как вариант, вместо заводского плинтуса можно приклеить керамическую плитку, разрезанную на полоски шириной 6–8 см. Но это уместно в случае, когда рисунок покрытия также выполнен «под плитку».

Заносить мебель следует осторожно, так как, перетягивая столы и холодильники легко повредить верхний декоративный слой покрытия. Лучше перенести тяжелые предметы в руках.

По инф. sdelaysam-svoimirukami.ru

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