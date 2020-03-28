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Интересный способ выращивания картофеля, когда место под посадку ограничено
По инф. lajfhak.ru-land.com   
28 Марта 2020 г.
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Для этого берут высокую емкость — железную, пластмассовую, деревянную — не столь важно, какую, главное, чтобы она была без дна и с проделанными отверстиями по окружности для того, чтобы почва имела возможность дышать, а на дне не застаивалась вода.

Интересный способ выращивания картофеля, когда место под посадку ограничено

Этот способ давнюю историю имеет. Как-то крестьянин, заготавливая компост в старой бочке, уронил туда картофельный клубень, который через некоторое время пророс. Стебли были вновь засыпаны очередной порцией отходов. Когда емкость наполнилась, на ней вырос картофельный куст.

Осенью крестьянин решил вырвать его, но не тут то было. Стебли уходили глубоко в компост и были унизаны гирляндами клубней. В итоге он около мешка картофеля собрал.

Постепенно этот способ усовершенствовали. Сначала обходились одним клубнем. Его помещали на дно емкости, выстлав его слоем компоста толщиной 5–6 см и сверху насыпав 9–10 см компоста. Когда всходы достигали 2–3 см, их снова присыпали таким же образом. И так повторяли несколько раз. К концу вегетации в бочке уже было много клубней различного размера.

Позже стали раскладывать клубни в шахматном порядке. При появлении всходов их засыпали таким же слоем компоста и поверху опять высаживали клубни. Эту операцию повторяли 4–5 раз, по мере необходимости растения окучивали. Урожай убирали постепенно, начиная с последнего срока посадки.

Для апробации нового способа мы рекомендуем выполнить следующие подготовительные работы.

1. Установите на участке старую металлическую бочку. Можно также использовать любую емкость подходящих размеров, например, деревянную кадку или даже плотный полиэтиленовый пакет, надежно закрепленный на земле. Наконец, из любых доступных материалов можно сколотить короб размерами примерно 1×1×1 м.

2. У бочки удалите дно, чтобы из нее выходил избыток влаги, и чтобы обеспечить свободный доступ дождевых червей к почве.

3. В стенках бочки примерно через каждые 10–20 см сделайте отверстия диаметром 0, 5–1 см для доступа кислорода в корневую систему будущих кустов картофеля.

4. Слой высотой 10 см должен состоять из препарата «ЭМ — Бокашп», дерновой земли и обычной почвы в соотношении 1: 1: 1.

Картофель высаживают (так как он не образует пасынков) примерно через каждые 20 см, причем, если емкость для выращивания в сечении круглая, высаживаем по диаметру, если же квадратная — в шахматном порядке.

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Клубней будет высажено много, поэтому для снабжения кислородом корневой системы всех растений проделанных в бортах бочки отверстий явно недостаточно. Чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, необходимо на дно бочки уложить резиновый шланг, свернутый по спирали так, чтобы расстояние между витками составляло около 10 см. В шланге через каждые 15–20 см сделать ножом щелевидные разрезы длиной 2–3 см. Внешний конец шланга вывести за пределы бочки, а внутренний наглухо заткнуть. Это делается для того, чтобы обыкновенным насосом 2–3 раза в неделю в течение 5–10 минут закачивать в корневую зону воздух.

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Заполняя послойно бочку почвосмесью, не давайте росткам полностью проклевываться. Как только росток достигает верхней границы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. В том случае, если упустить этот процесс, ростки полностью прорастут, сформируют зеленую часть, и растение уже не будет формировать корневую систему, а до самой поверхности земли будет развиваться мощный зеленый стебель.

Таким образом, если в силу обстоятельств вы не в состоянии уследить за формированием ростков, то можно в каждый из трех нижних слоев почвосмеси последовательно сажать картофель, причем необязательно целыми клубнями, а в целях экономии посадочного материала использовать части клубня или глазки. Так у вас получится посадка «в 3 этажа». И если вы все сделаете правильно, то в бочке сформируется много мощных трубообразных корневых систем, на которых образуется огромное количество клубней.

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Не забываете поддерживать необходимую влажность почвы. Также учтите, что ваш картофель уже примерно к середине июля «Съест» практически все питательные вещества, находившиеся в бочке, поэтому растения будут требовать подкормки. А так как свежие «ЭМ — Бокаши» вы подсыпать не сможете, потому что бочка уже наполнена, то можно поливать растение болтушкой, приготовленной из них. Эту процедуру следует проводить хотя бы 1 раз в неделю, но лучше, конечно, 2–3 раза, если у вас есть такая возможность.

Для приготовления болтушки необходимо, например, 200-литровую бочку на одну треть наполнить почвосмесью из разведенного препарата эм — 1 и дерновой земли в соотношении 1: 1, долить доверху нехлорированной водой и дать настояться не менее суток. Например, вы приезжаете на участок в субботу вечером, сразу заквашиваете болтушку, а в воскресенье вечером, перед отъездом, поливаете ваши растения.

Соблюдая все перечисленные выше условия, а также прокачивая воздух в корневую систему, вы сможете с участка 1×1 м получить больше мешка картофеля.

По инф. lajfhak.ru-land.com

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  • Интересный способ выращивания картофеля, когда место под посадку ограничено
    Для этого берут высокую емкость — железную, пластмассовую, деревянную — не столь важно, какую, главное, чтобы она была без дна и с проделанными отверстиями по окружности для того, чтобы почва имела возможность дышать, а на дне не застаивалась вода.
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