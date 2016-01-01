Гидропоника на балконе

Что это? Для чего? Как сделать?

Гидропоника. Техника питательного слоя (NFT)

Это одна из разновидностей систем выращивания растений с помощью гидропоники.

Гидропоника - выращивание растений без грунта, на питательных растворах.

При культивации растений техникой питательного слоя не используется субстрат.

Обычно, корни помещены в длинный ирригационный канал.

Питательный раствор подается помпой с одной стороны канала.

Стекая по каналу тонким слоем, и обмывая корни растений, питательный раствор возвращается в резервуар.

Плюсы:

+ Низкая стоимость.

+ Отсутствую проблемы с приобретением, подготовкой и утилизацией субстрата.

+ Относительна легка в обслуживании.

+ Отсутствие субстрата позволяет легко осматривать состояние корней.

+ Отсутствие засаливания корневой зоны и предсказуемый pH и электропроводность в корневой зоне.

Минусы:

— Отказ помпы может погубить все растения за несколько часов.

— Не пригодна для растений с большой корневой системой.

Подача питательного раствора может быть прерывистая или постоянная.

«Прерывистый» цикл подачи регулируется таймером и повторяется много раз в час. Его иногда называют «Импульсная NFT». Импульсная обычно обеспечивает лучшую аэрацию корней, потому что корни подвергаются дополнительному воздействию воздуха между каждым кормом. Время и продолжительность циклов зависит от корневой системы растения, для каких-то 20 минут без раствора могут быть губительны, для каких-то 30-40 минут. Знаю точно, что 10-ти минутные перерывы точно никому не навредят.

«Постоянный» цикл подачи работает без остановок. Это часто используется в коммерческих операциях, т.к. ускоряет рост.

Что вам это даст? Свежая зелень и прочее круглый год, а если посадить мелису или мяту - натуральный аромат в квартире.

Итак, приступим.

В первую очередь вам понадобится ирригационный канал.

Есть те кто использует вентиляционные каналы, но я брал обыкновенные канализационные трубы (по тому что не требуется что-то проклеивать, дешевле, можно настраивать и менять детали):

Труба Ø110х1000мм - 4 шт.

Труба Ø50х500мм - 4 шт.

Труба Ø50х2000мм - 1 шт.

Переходник Ø50хØ110 мм (короткий) - 8 шт.

Муфта Ø110 мм - 4 шт.

Отвод Ø50хØ87 мм (уголок) - 8 шт.

Крепёж для труб Ø50 мм - 3 шт.

Крепёж для труб Ø110 мм - 8 шт.

Запиливаем необходимую длину и собираем для того чтобы понять влезабельность на нужную вам площадь.

После этого проделываем отверстия под будущие "горшки", т.к. я брал обыкновенные стаканчики с диаметром 90 мм, я прикупил коронку по дереву с диаметром 86 мм, чтобы стаканчики не проваливались (Кэп на страже), но вы можете подобрать горшки для рассады или что вашей душе угодно. Для того чтобы у вас не было проблем в дальнейшем, аля влезет-не влезет - лучше сделать тестовый вариант.

Устанавливаем крепления для монтажа системы. Угол наклона для перетекания раствора должен составлять от 2° до 5°. Я делал так, чтобы шарик в уровне (который должен быть по центру между между рисками) был по середине риски в зависимости от нужной стороны наклона и мне хватило.

Этим фото я хотел показать, что настолько увлёкся уровнем наклона, что забыл уровень относительно вертикали креплений. Не надо так.

Устанавливаем систему на крепления. Для того чтобы сток по Ø50 трубам не вызывал шума и на выходе нижнего этажа не давал мощный напор я сделал так (это кусочки шланга, о котором прочитаете позже):

После того как система собрана её нужно подвести к ёмкости с питательным раствором.

В моём варианте в "баке для умывальника" проделано отверстие снизу и через фитинги для труб выведено колено под шланг Ø20 мм, т.к. водяная помпа так же имеет аналогичный диаметр.

Помпа для гидропоники отдельная история, её необходимо подбирать с учётом высоты подъема жидкости и количества перегоняемых литров, а так же в зависимости от того будете вы её помещать в бак или нет. Что хочется сказать, я "усталь" её искать, но у меня всего ушло 2 попытки. Первый раз я брал то, что есть в моём дождливом городе и она оказалась шумной, а своим напором чуть не разложила систему на атомы, теперь у меня стоит SUNSUN HQB-2500 (как найти в Китае вы знаете) тихая и качественная. Есть на форумах "гениев гидропоники" советы по установке проточной чугунной сантехнической помпы, не обращайте внимания, т.к. данное решение не подходит для обогащённой кислородом воды. Для того чтобы иметь возможность изменять скорость потока нужно перед помпой поставить регулировочный кран. У меня он спрятан под баком.

Шланг Ø20 мм (для подъёма жидкости к верхнему каналу) у меня был на даче, но теперь он короче на 2,5 метра, что в свою очередь не повлияло на его самооценку.

Имея самостоятельное представление об эстетике я спрятал "красивыйизелёныйвчёрнуюполоску" шланг в обыкновенную серую трубу.

После того как вы закончите с системой переливания питательного раствора нужно установить воздушную помпу, которая будет питать вашу систему кислородом. В этом процессе нет ничего сложного и очень много информации о том как это лучше сделать в аквариуме, что по сути очень схоже. В отличие от сра.., ой, водяной помпы.

Т.к. у меня сторона лоджии не сильно солнечная, я дополнительно заказал в Китае диодные фитолампы.

Источник: sdelay.tv

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ