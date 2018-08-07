Cпособ отпугивания вредителей капусты

Сегодня я хочу поделиться одним, на мой взгляд, очень интересным и оригинальным способом борьбы с одним из самых серьезных вредителей капусты – бабочками-белянками. Точнее речь здесь идет не о борьбе, а об отпугивании этих вредителей.
Вообще, надо сказать, что бабочки-белянки, являются одними из самых злостных вредителей капусты, поскольку они откладывают на капусту яйца, из которых затем выводятся зеленовато-желтые гусеницы. Эти гусеницы сразу после вылупления, начинают поедать капустные листья очень быстрыми темпами так, что могут полностью свести на нет весь урожай капусты.
Бороться же с ними очень трудно. Ручной сбор этих гусениц, зачастую не дает надежных результатов, поскольку гусеницы проникают глубоко в листья кочана капусты. Травить их химикатами, тоже нежелательно, поскольку мы ведь сами потом будем, есть эту капусту.
Можно, правда, накрывать посадки капусты мелкоячеистой пластиковой сеткой, чтобы бабочки вообще не смогли на нее сесть и отложить яйца. Однако этот способ плох тем, что из-за постоянного ухода за капустой (прополка, удаление сорняков, полив, подкормка и т.п.), такую сетку нужно будет периодически снимать. И вот недавно из Интернета я узнал, об одном очень оригинальном способе борьбы с бабочками-белянками. Суть этого способа состоит в том, что на капустные грядки устанавливаются тонкие, невысокие колышки, на которые надеваются предметы из мелкого пластика белого цвета. Речь идет о небольших пластиковых стаканчиках, пробках от напитков и т.п. Более того, можно даже использовать пустую белую скорлупу от яиц.
Cчитается, что бабочки-белянки, увидев белые пластиковые предметы, принимают их за своих коллег – бабочек и думают, что данное место уже занято. Поэтому они уже не пытаются отложить яйца на этой грядке, а улетают искать другую – свободную капустную грядку.
Честно говоря, способ этот не внушает особого доверия. Тем не менее, стоит признать, что если этот способ действительно работает, то он является, пожалуй, самым оригинальным, простым и малозатратным способом борьбы с бабочками-белянками.
Поэтому, как бы то ни было, я решил провести эксперимент и опробовать этот способ у себя на участке. Причем для большей эффективности, я немного доработаю этот способ в том плане, чтобы искусственные бабочки из пластика как можно больше походили на настоящих.
Для имитации бабочек, я решил использовать вот такие пластиковые крышки от картонных молочных пакетов. Тем более что по размеру, они как раз подходят.
Материалы и инструменты
А всего для проведения данного эксперимента, мне понадобились следующие принадлежности:
Материалы и крепежные элементы:
Пластиковые пробки от молочных пакетов;
Короткие и тонкие деревянные колышки или просто обрезки веток;
Мелкие гвоздики (лучше оцинкованные).
Инструменты:
Садовый секатор для обрезки сухих веток;
Бокорезы;
Молоток.
Для начала подготовим колышки. Возьмем сухие обрезки веток, из которых заготавливались подпорки для рассады томатов. Они как раз подходят по длине (30-50 см.).
С одной стороны каждого колышка из ветки, делаем секатором ровный срез, перпендикулярный боковым сторонам. Сюда мы будем прибивать наших искусственных бабочек.
А на других концах наших колышков, делаем по косому срезу, чтобы втыкать их в землю.
Затем приступаем к изготовлению самих «бабочек». Для этого, бокорезами делаем по три прорези с одной стороны пластиковой крышки.
И полученные две одинаковые по ширине полоски, отгибаем вверх.
Эти же операции, повторяем и с другой стороны крышки. В результате, у нас получается имитация бабочки с расправленными крыльями.
Теперь осталось прибить этих «бабочек» к верхним торцам колышков. Для этого вбиваем в центр каждой крышки гвоздик и прибиваем ее к верхнему торцу колышка. Делается это довольно легко, тем более что сердцевина у колышков из веток довольно мягкая.
Использование приспособления на грядках
Теперь остается установить их на капустную грядку. Для этого просто втыкаем каждый колышек рядом с растениями капусты.
Надо сказать, что при взгляде сверху с расстояния два-три метра, они действительно выглядят как настоящие бабочки.
Кстати, по мере того, как капуста будет расти, а также при прополке сорняков, эти колышки с искусственными бабочками, изредка можно будет убирать, а затем ставить вновь, уже в несколько другом расположении. Так будет выглядеть еще натуральнее.
Конечно, еще раз оговорюсь, что я пока не знаю, получится ли толк из этого эксперимента. Поэтому я не могу агитировать читателей делать так же.
Тем не менее, те читатели, кому интересен подобный эксперимент, также могут попытаться его провести. Тем более, что он практически не требует никаких затрат времени и ресурсов.
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