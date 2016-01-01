Хобби и работа для пожилых людей

Что вы думаете о старости? Если вы придерживаетесь стереотипного мнения о том, что это время увядания и угасания, замедления жизненных процессов и подведения итогов, что это скучные серые однообразные будни, то вы сильно ошибаетесь. Это удивительно, но у многих пожилой возраст ассоциируется именно с этим, но, разумеется, не имеет ни малейшего отношения к реальному положению дел.

Большое значение имеет отношение самого человека к своему уважаемому возрасту: если он считает, что лучшие годы его жизни остались далеко позади, а в будущее смотрит без какого-либо оптимизма – это одно, однако если человек, несмотря на окончание трудоспособного возраста, постоянно пытается найти какие-то интересные занятия и увлечения по душе, способные принести положительные эмоции – это совершенно другое. В последнем случае пенсионный возраст никогда не будет ассоциироваться со скучным времяпрепровождением, однообразием и серыми буднями.

Любой пожилой человек может, купив, например, инструмент для автосервиса, выбрать такую форму деятельности и даже подработку, которая сможет в полной мере соответствовать его увлечением или тому роду деятельности, который был ему близок в период его трудоспособного возраста. Например, многие мужчины в возрасте 60-70 лет, любящие автомобили, которые никогда не прочь провести время в гараже со своим любимым транспортным средством, долгие годы верой и правдой им служившим, устраиваются на подработку в автосервис. Такой пожилой человек имеет все шансы стать прекрасным мастером если он обладает хотя бы элементарными знаниями об устройстве легковых и грузовых авто и о том, что такое съемник подшипников. Сегодня существует множество образовательных программ и курсов, которые проводятся в том числе и для пожилых людей на пенсии, направленных на повышение каких-либо профессиональных знаний и навыков, обучению чему-то новому, что позволит в конечном счёте чувствовать себя намного увереннее при осуществлении той или иной деятельности.

Многие пенсионеры находят свое призвание в деятельности, связанной с творчеством: это может быть пение, музыка или создание каких-то шедевров своими руками, вязание, вышивание. Нередко именно в пожилом возрасте человек обнаруживает в себе спавшие таланты, склонность к определенному виду деятельности. Это происходит потому, что в пожилом возрасте появляется больше времени, которое теперь можно потратить только на себя и на свои увлечения, на занятие тем, что на самом деле нравится. Именно в этот период вдруг оказывается, что человек замечательно вышивает или поёт, сочиняет стихи или танцует.

Важную роль в раскрытии таких талантов играют родственники пожилого человека, которые по возможности должны помогать в поиске таких форм деятельности, которые смогут приносить ему радость, удовлетворение, положительные эмоции.

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